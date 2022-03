Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các lễ hội, sự kiện lớn trên địa bàn, bảo đảm an toàn thực phẩm, xử lý và công khai cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.