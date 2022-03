Ngày 17/3/2022, Việt Nam ghi nhận 178.112 ca mắc mới và 76 ca tử vong do COVID-19

(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 16/3 đến 16h ngày 17/3, Việt Nam ghi nhận 178.112 ca mắc mới COVID-19, trong đó 3 ca nhập cảnh và 178.109 ca trong nước tại 63 tỉnh, thành phố.

Hà Nội ghi nhận 25.311 ca, Nghệ An 10.511 ca, Lào Cai 9.574 ca, Phú Thọ 7.867 ca, Bắc Ninh 5.020 ca, Lạng Sơn 4.869 ca, Hải Dương 4.856 ca, Thái Nguyên 4.835 ca, Đắk Lắk 4.592 ca, Tuyên Quang 4.389 ca, Bình Dương 4.264 ca, Hưng Yên 3.971 ca, Vĩnh Phúc 3.870 ca, Hòa Bình 3.844 ca, Cà Mau 3.747 ca, Sơn La 3.699 ca, Gia Lai 3.620 ca, Quảng Bình 3.565 ca, Thái Bình 3.157 ca, Bắc Giang 2.985 ca, Yên Bái 2.977 ca, Bình Định 2.955 ca, Điện Biên 2.945 ca, Quảng Ninh 2.885 ca, Cao Bằng 2.880 ca, Lâm Đồng 2.861 ca, Hải Phòng 2.844 ca, Bến Tre 2.734 ca, Quảng Trị 2.417 ca, TP Hồ Chí Minh 2.369 ca, Lai Châu 2.279 ca, Nam Định 2.265 ca, Ninh Bình 2.260 ca, Hà Nam 2.160 ca, Bình Phước 1.987 ca, Tây Ninh 1.986 ca, Vĩnh Long 1.952 ca, Hà Giang 1.920 ca, Bắc Kạn 1.639 ca, Khánh Hòa 1.382 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 1.270 ca, Phú Yên 1.196 ca, Đà Nẵng 1.086 ca, Đắk Nông 995 ca, Thanh Hóa 933 ca, Hà Tĩnh 927 ca, Trà Vinh 873 ca, Quảng Ngãi 820 ca, Kon Tum 793 ca, Bình Thuận 783 ca, Thừa Thiên Huế 505 ca, Quảng Nam 358 ca, Bạc Liêu 287 ca, Đồng Nai 250 ca, Long An 174 ca, Cần Thơ 133 ca, An Giang 130 ca, Kiên Giang 90 ca, Đồng Tháp 75 ca, Sóc Trăng 57 ca, Hậu Giang 53 ca, Ninh Thuận 40 ca, Tiền Giang 38 ca. Có 124.725 ca trong cộng đồng. 135.683 ca được công bố khỏi bệnh. 76 ca tử vong do COVID-19.