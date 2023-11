Ngày 18/11: Giá lúa tiếp tục giữ mốc kỷ lục trong nhiều năm qua

(TBTCO) - Giá lúa gạo trong nước hôm nay duy trì ổn định. Trong đó, giá lúa giữ quanh mốc 7.300-8.500 đồng/kg - mức cao kỷ lục trong nhiều năm qua. Còn giá gạo dao động từ15.000 - 26.000 đ/kg. Trên thị trường thế giới, dù giá không tăng, nhưng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đang được giao dịch ở mức cao nhất trên thị trường.

Thu hoạch lúa. Ảnh minh họa

Thị trường trong nước

Tại khu vực An Giang, theo cập nhật của Sở NN&PTNT tỉnh An Giang, lúa Đài Thơm 8 dao động quanh mốc 9.200 - 9.400 đồng/kg; lúa OM 18 tăng 100 đồng/kg lên mức 9.100 – 9.200 đồng/kg Nàng hoa 9 ở mức 9.200 – 9.300 đồng/kg; lúa IR 504 duy trì ổn định ở mức 8.800 – 9.000 đồng/kg; lúa OM 18 ở mức 9.000 - 9.200 đồng/kg; OM 5451 dao động 8.900 - 9.000 đồng/kg; OM 380 dao động quanh mốc 8.600 - 8.800 đồng/kg.

Với lúa nếp, nếp An Giang khô ổn định quanh mức 9.400 - 9.800 đồng/kg; nếp Long An khô ở mức 9.400 - 9.800 đồng/kg.

Trên thị trường gạo, tại các kho xuất khẩu hôm nay giá gạo nguyên liệu không biến động. Theo đó, gạo nguyên liệu OM 5451 xuống còn 13.300 – 13.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 12.900 – 13.000 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18, Đài thơm 8 dao động quanh mốc 13.600 – 13.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 dao động quanh mốc 12.650 – 12.750 đồng/kg. Gạo thành phẩm OM 5451 duy trì quanh mức 15.400 – 15.550 đồng/kg.

Tại kênh gạo chợ, giá gạo nguyên liệu OM 18, Đài thơm 8 duy trì ổn định ở mức 14.000 – 14.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động quanh mốc 13.700 – 13.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 13.150 – 13.250 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 380 ở mức 12.850 – 12.950 đồng/kg.

Tương tự, giá phụ phẩm cũng đi ngang. Theo đó, giá tấm IR 504 ở mức 13.000 – 13.200 đồng/kg; giá cám khô duy trì ổn định ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Ghi nhận tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay giao dịch lúa ổn định. Nhiều loại lúa tươi được nông dân bán với giá 7.300-8.500 đồng/kg, đây cũng là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm qua.

Thị trường thế giới

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện giá gạo xuất khẩu 5% tấm ở mức 653 USD/tấn; giá gạo loại 25% tấm dao động quanh mức 638 USD/tấn.

Mức giá này so với một tháng đã tăng khoảng 30 USD/tấn trong một tháng trở lại đây và cao hơn 85 USD/tấn so với sản phẩm cùng loại của Thái Lan và gần 90 USD/tấn so với Pakistan.

Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đang được giao dịch ở mức cao nhất trên thị trường./.