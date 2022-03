Ngày 18/3/2022, Việt Nam ghi nhận 163.174 ca mắc mới và 57 ca tử vong do COVID-19

(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 17/3 đến 16h ngày 18/3/2022, Việt Nam ghi nhận 163.174 ca mắc mới COVID-19, trong đó 9 ca nhập cảnh và 163.165 ca trong nước tại 62 tỉnh, thành phố.

Hà Nội ghi nhận 23.578 ca, Nghệ An 9.968 ca, Phú Thọ 8.042 ca, Bắc Ninh 6.488 ca, Lạng Sơn 5.011 ca, Lào Cai 4.671 ca, Đắk Lắk 4.460 ca, Hải Dương 4.407 ca, Tuyên Quang 4.389 ca, Sơn La 4.198 ca, Vĩnh Phúc 3.995 ca, Hòa Bình 3.960 ca, Hưng Yên 3.849 ca, Quảng Bình 3.590 ca, Cà Mau 3.160 ca, Điện Biên 3.097 ca, Thái Bình 3.074 ca, Yên Bái 3.062 ca, Bình Dương 3.060 ca, Bình Định 2.965 ca, Thái Nguyên 2.899 ca, Quảng Ninh 2.889 ca, Lâm Đồng 2.729 ca, Bắc Giang 2.723 ca, Lai Châu 2.658 ca, Cao Bằng 2.656 ca, Bến Tre 2.572 ca, Quảng Trị 2.285 ca, TP Hồ Chí Minh 2.246 ca, Hà Nam 2.105 ca, Hà Giang 2.068 ca, Nam Định 1.998 ca, Bình Phước 1.951 ca, Tây Ninh 1.843 ca, Vĩnh Long 1.781 ca, Ninh Bình 1.721 ca, Bắc Kạn 1.696 ca, Trà Vinh 1.603 ca, Hải Phòng 1.243 ca, Phú Yên 1.235 ca, Khánh Hòa 1.192 ca, Thanh Hóa 1.099 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 1.000 ca, Kon Tum 987 ca, Đắk Nông 986 ca, Đà Nẵng 956 ca, Hà Tĩnh 944 ca, Quảng Ngãi 899 ca, Bình Thuận 767 ca, Thừa Thiên - Huế 547 ca, Quảng Nam 341 ca, Long An 312 ca, Bạc Liêu 305 ca, Đồng Nai 191 ca, An Giang 160 ca, Kiên Giang 156 ca, Cần Thơ 129 ca, Đồng Tháp 90 ca, Ninh Thuận 62 ca, Sóc Trăng 57 ca, Hậu Giang 54 ca, Tiền Giang 6 ca. Có 109.601 ca trong cộng đồng. 175.971 ca được công bố khỏi bệnh. 57 ca tử vong do COVID-19.