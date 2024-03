Ngày 19/3: Giá cà phê và cao su tăng, hồ tiêu đi ngang trên diện rộng

(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay (19/3) trên thị trường thế giới ghi nhận tăng đối với hai loại cà phê trên hai sàn giao dịch; giá tiêu tiếp tục đi ngang. Theo đó, hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai duy trì giá thu mua thấp nhất ở mức 93.500 đồng/kg. Đối với cao su, giá kỳ hạn trên Sàn SHFE tiếp đà tăng mạnh thêm hơn 2%.

Giá cao su kỳ hạn trên Sàn SHFE tiếp đà tăng mạnh thêm hơn 2%. Ảnh tư liệu

Giá cà phê Robusta và Arabica cùng tăng

Theo ghi nhận vào lúc 6h (giờ Việt Nam), giá cà phê trên thị trường thế giới tăng. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 5/2024 được ghi nhận tại mức 3.348 USD/tấn sau khi tăng 1,21%.

Giá cà phê Arabica giao tháng 5/2024 tại New York ở mức 183,45 US cent/pound sau khi tăng 0,27%.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê, Ca cao Việt Nam (Vicofa), giá cà phê sẽ còn tiếp tục tăng thời gian tới. Ngay cả khi Indonesia và Brazil sắp bước vào vụ thu hoạch, đây không phải là yếu tố đủ mạnh giúp hạ nhiệt giá cà phê trong nước.

Giá tiêu đi ngang trên diện rộng

Theo khảo sát, giá tiêu hôm nay đi ngang trên diện rộng. Theo đó, hai tỉnh Gia Lai và Đồng Nai duy trì giá thu mua thấp nhất ở mức 93.500 đồng/kg. Trong khi, thương lái tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước đang giao dịch hồ tiêu với giá cao nhất là 95.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 3,09%, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 và tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA cũng duy trì ổn định so với ngày 17/3; giá tiêu trắng Muntok tăng 1,41%, trong khi giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có điều chỉnh mới.

Về hồ tiêu, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu suốt 20 năm qua. Thế nhưng, theo công bố mới đây của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), những DN dẫn đầu về xuất khẩu hồ tiêu trong 2 tháng đầu năm 2024 đều đến từ nước ngoài.

Giá cao su tiếp đà tăng mạnh

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 4/2024 tăng 1,63% lên mức 362,9 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 19/3 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2024 được điều chỉnh xuống mức 15.555 Nhân dân tệ/tấn, tăng 2,47%.

Từ đầu tháng 3/2024 đến nay, giá cao su tại các sàn giao dịch châu Á có xu hướng tăng trong bối cảnh giá dầu cao và lo ngại về thời tiết tại Thái Lan khiến nguồn cung hạn chế. Giá cao su dự kiến tiếp tục tăng trong những tháng tới bởi lo ngại ngày càng tăng về nguồn cung khi khu vực Đông Nam Á đã bước vào mùa thu hoạch thấp điểm, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 4.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE), giá cao su tăng mạnh so với cuối tháng trước. Ngày 11/3/2024, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 326,5 Yen/kg (tương đương 2,22 USD/kg), tăng 9,7% so với cuối tháng 2/2024 và tăng 60,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 trong xu hướng tăng. Ngày 11/3/2024, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn gần ở mức 14.150 NDT/ tấn (tương đương 1,97 USD/kg), tăng 2,6% so với cuối tháng 2/2024 và tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Về lượng tồn kho, tuần tính đến ngày 8/3/2024, lượng cao su tự nhiên tồn kho tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải đạt 215.333 tấn, tăng 899 tấn; Lượng hàng nhập kho đạt 210.080 tấn, tăng 220 tấn so với kỳ trước. Tồn kho cao su tự nhiên tại kho số 20 đạt 118.339 tấn, tăng 3.427 tấn; lượng hàng nhập kho đạt 111.384 tấn, tăng 605 tấn so với kỳ trước./.