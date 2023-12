(TBTCO) - Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước tăng mạnh, mức tăng từ 1.600 - 1.700 đồng/kg; thị trường thế giới ghi nhận giảm đồng loạt. Giá tiêu tại thị trường trong nước đồng loạt giảm xuống khoảng 79.000 - 83.000 đồng/kg. Trong phiên sáng nay, giá cao su kỳ hạn trên 2 sàn giao dịch được điều chỉnh tăng hơn 1%.

Giá cà phê robusta giảm hơn 3% so với hôm qua. Ảnh: TL

Giá cà phê thị trường trong nước tăng, thế giới đỏ sàn

Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 4h12 ngày 23/12/2023 như sau, giá cà phê quay đầu tăng mạnh, sau phiên giảm trước đó, mức tăng từ 1.600 - 1.700 đồng/kg. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên khoảng 69.500 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 69.800 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức 69.600 đồng/kg (tăng 1.600 đồng/kg); cà phê ở tỉnh Đắk Nông được thu mua với giá cao nhất 69.800 đồng/kg (tăng 1.700 đồng/kg)

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 68.900 đồng/kg (tăng 1.600 đồng/kg).

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk được mua ở mức khá cao, ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 69.600 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 69.700 đồng/kg (tăng 1.700 đồng/kg).

Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London lúc 4h24 phút ngày 23/12/2023 nhuộm sắc đỏ, quay đầu giảm mạnh so với phiên giao dịch trước đó, mức giảm từ 86 - 130 USD/tấn, dao động từ 2.690 - 3.165 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2024 là 3.078 USD/tấn (giảm 101 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3/2024 là 2.834 USD/tấn (giảm 130 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 5/2024 là 2.764 USD/tấn (giảm 106 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 7/2024 là 2.705 USD/tấn (giảm 86 USD/tấn).

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 23/12 có xu hướng giảm nhẹ, mức giảm dưới 1% so với phiên giao dịch trước. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2024 là 192,80 cent/lb (giảm 0,41%); kỳ giao hàng tháng 5/2024 là 190,25 cent/lb (giảm 0,44%); kỳ giao hàng tháng 7/2024 là 190,20 cent/lb (giảm 0,39%) và kỳ giao hàng tháng 9/2024 là 190,80 cent/lb (giảm 0,34%).

Giá tiêu đồng loạt giảm tại thị trường nội địa

Theo khảo sát, giá tiêu được điều chỉnh giảm 1.500 - 3.500 đồng/kg, hiện đang dao động trong khoảng 79.000 - 83.000 đồng/kg tại thị trường nội địa.

Ghi nhận cho thấy, tỉnh Gia Lai đang có mức giá thấp nhất là 79.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg so với hôm qua.

Song song đó, hồ tiêu tại 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu đang được thu mua với mức giá lần lượt là 80.000 đồng/kg và 80.500 đồng/kg, cùng giảm 3.000 đồng/kg.

Sau khi điều chỉnh giảm 3.500 đồng/kg, 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đang giao dịch với mức giá chung là 82.500 đồng/kg.

Tương tự, tại tỉnh Bình Phước cũng giảm 3.000 đồng/kg, xuống mức tương ứng là 83.000 đồng/kg.

Giá cao su kỳ hạn trên 2 sàn giao dịch được điều chỉnh tăng

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 12/2023 đạt mức 245 yen/kg, không có điều chỉnh mới tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h00 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1/2024 được điều chỉnh lên mức 13.735 nhân dân tệ/tấn, tăng 1,22% (tương đương 165 nhân dân tệ) so với giao dịch trước đó.

Trong tháng 11/2023, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, chiếm 82,55% về lượng và chiếm 81,65% về trị giá trong tổng xuất khẩu cao su của cả nước, đạt 209,1 nghìn tấn, trị giá 284,5 triệu USD, tăng 16,3% về lượng và tăng 18,3% về trị giá so với tháng 10/2023; So với tháng 11/2022 tăng 0,03% về lượng và tăng 2,6% về trị giá.

Đây là tháng thứ 10 liên tiếp lượng cao su xuất khẩu sang Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2022. Giá cao su xuất khẩu bình quân sang Trung Quốc ở mức 1.361 USD/tấn, tăng 1,8% so với tháng 10/2023 và tăng 2,5% so với tháng 11/2022.

Lũy kế 11 tháng năm 2023, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 1,48 triệu tấn cao su, trị giá 1,96 tỷ USD, tăng 7,9% về lượng, nhưng giảm 5,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022./.