(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 2/4 đến 16h ngày 3/4/2022, Việt Nam ghi nhận 50.730 ca mắc mới COVID-19, trong đó 0 ca nhập cảnh và 50.730 ca trong nước tại 61 tỉnh, thành phố.

Ngày 3/4/2022, Việt Nam ghi nhận 50.730 ca mắc mới và 37 ca tử vong do COVID-19

Hà Nội ghi nhận 6.304 ca, Yên Bái 2.604 ca, Nghệ An 2.599 ca, Quảng Ninh 2.522 ca, Bắc Giang 2.503 ca, Phú Thọ 2.435 ca, Lào Cai 2.034 ca, Thái Bình 1.725 ca, Vĩnh Phúc 1.592 ca, Tuyên Quang 1.420 ca, Lạng Sơn 1.361 ca, Quảng Bình 1.283 ca, Bắc Kạn 1.112 ca, Thái Nguyên 997 ca, Hà Giang 968 ca, Hà Nam 957 ca, Sơn La 948 ca, Bình Định 929 ca, Cao Bằng 789 ca, Lâm Đồng 768 ca, Vĩnh Long 758 ca, Hải Dương 754 ca, Bắc Ninh 735 ca, Hưng Yên 709 ca, Hà Tĩnh 688 ca, Bình Phước 674 ca, Tây Ninh 669 ca, Hòa Bình 591 ca, Bình Dương 589 ca, Lai Châu 572 ca, Cà Mau 565 ca, Quảng Trị 562 ca, Thừa Thiên Huế 555 ca, Ninh Bình 520 ca, Bến Tre 519 ca, Điện Biên 467 ca, Quảng Ngãi 463 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 454 ca, Đắk Nông 437 ca, Đà Nẵng 419 ca, Thanh Hóa 409 ca, Nam Định 368 ca, Phú Yên 362 ca, TP Hồ Chí Minh 347 ca, Quảng Nam 251 ca, Hải Phòng 247 ca, Trà Vinh 229 ca, Khánh Hòa 194 ca, An Giang 136 ca, Bình Thuận 135 ca, Long An 128 ca, Bạc Liêu 117 ca, Kon Tum 88 ca, Cần Thơ 46 ca, Kiên Giang 44 ca, Đồng Nai 37 ca, Đồng Tháp 19 ca, Ninh Thuận 9 ca, Hậu Giang 9 ca, Tiền Giang 3 ca, Đắk Lắk 2 ca. Có 27.307 ca trong cộng đồng. 74.608 ca được công bố khỏi bệnh. 37 ca tử vong do COVID-19.