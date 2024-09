Ngày 4/9: Giá tiêu thiết lập đỉnh mới ở mức 152.000 đồng/kg, cà phê quay đầu giảm

(TBTCO) - Giá tiêu hôm nay (4/9) tại khu vực Đông Nam Bộ tại các vùng trọng điểm tăng mạnh 1.500 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 151.500 - 152.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước quay đầu giảm.

Nông dân trồng tiêu vui mừng vì giá hồ tiêu tăng cao. Ảnh tư liệu

Giá tiêu tăng 4 ngày liên tiếp

Giá hồ tiêu hôm nay tại khu vực Đông Nam Bộ tại các vùng trọng điểm tăng mạnh 1.500 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 151.500 -152.000 đồng/kg, giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước, Đắk Nông là 152.000 đồng/kg.

Theo đó, giá tiêu Đắk Lắk được thu mua lên mức 152.000 đồng/kg tăng 2.000 đồng/kg với ngày hôm qua. Giá tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua lên mức 151.500 đồng/kg tăng 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá tiêu Đắk Nông hôm nay giữ ở mức 152.000 đồng/kg tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu hôm nay tăng 1.500 - 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bình Phước giá tiêu hôm nay lên mức 152.000 đồng/kg tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu lên mức 151.500 đồng/kg tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tăng 4 ngày liên tiếp ở tại các vùng trọng điểm so với ngày hôm qua, dao động ở vùng giá 151.500 - 152.000 đồng/kg, khu vực trồng hồ tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước chạm đỉnh là 152.000 đồng/kg..

Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung của Indonesia xuống mức đạt 7.488USD/tấn, giảm 0,13%, giá tiêu trắng Muntok xuống mức 8.817 USD/tấn, giảm 0,14%.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì ổn định giữ ở mức 7.000 USD/tấn. Giá tiêu đen ASTA của Malaysia tiếp tục đứng vững ở mức 8.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.400 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 6.100 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.500 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 8.800 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước quay đầu giảm

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước quay đầu giảm. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 121.400 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 122.100 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 121.700 đồng, ở Pleiku và La Grai cùng giá 121.600 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 121.700 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 122.100 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 121.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức khoảng 121.900 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 121.800 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 9/2024 trên sàn London ở mức 4.765 USD/tấn, tăng 65 USD so với đầu phiên giao dịch.

Kỳ hạn giao hàng tháng 11/2024 là 4.567 USD/tấn, tăng 78 USD; kỳ hạn giao hàng tháng 1/2025 là 4.391USD/tấn, tăng 82 USD và kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 là 4.279 USD/tấn, tăng 82 USD.

Trong đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York hôm nay vào lúc 20h30 ngày 3/9/2024 giảm ở cả các kỳ hạn, dao động ở mức 236.05 - 242.65cent/lb.

Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12/2024 là 242.65cent/lb; giảm 1.40 cent/lb so với đầu phiên. Kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 240.70 cent/lb, giảm 1.40 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 238.70 cent/lb, giảm 1.15 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 236.05 cent/lb, giảm 0.95 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil hôm nay vào lúc 20h30 ngày 3/9/2024 tăng. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 9/2024 là 298.60 USD/tấn; kỳ giao hàng tháng 12/2024 là 294.50 USD/tấn, tăng 0.68%; kỳ giao hàng tháng 3/2025 là 293.15 USD/tấn, tăng 0.88% và giao hàng tháng 5/2025 là 293.05USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 8 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 1,05 triệu tấn cà phê với kim ngạch 4,03 tỷ USD, giảm 11,9% về lượng nhưng lại tăng 36,1% về giá trị. Giá xuất khẩu cà phê đạt 3.805 USD/tấn, tăng vọt 54,5% so với cùng kỳ./.