Ngày 7/3/2022, Việt Nam ghi nhận 147.358 ca mắc mới và 78 ca tử vong do COVID-19

(TBTCO) - Tính từ 16h ngày 6/3 đến 16h ngày 7/3/2022, Việt Nam ghi nhận 147.358 ca mắc mới COVID-19, trong đó 23 ca nhập cảnh và 147.335 ca trong nước tại 63 tỉnh, thành phố.

Hà Nội ghi nhận 32.317 ca, Nghệ An 10.153 ca, Bắc Ninh 7.873 ca, Phú Thọ 4.326 ca, Hưng Yên 3.978 ca, Sơn La 3.953 ca, Hòa Bình 3.866 ca, Hải Dương 3.799 ca, Bình Dương 3.644 ca, Nam Định 3.455 ca, Lạng Sơn 3.118 ca, Tuyên Quang 2.989 ca, Quảng Ninh 2.915 ca, Thái Nguyên 2.793 ca, Bắc Giang 2.793 ca, Đắk Lắk 2.789 ca, Vĩnh Phúc 2.783 ca, Ninh Bình 2.624 ca, Cà Mau 2.534 ca, Thái Bình 2.410 ca, Hà Nam 2.391 ca, Gia Lai 2.363 ca, Cao Bằng 2.225 ca, Điện Biên 2.189 ca, Quảng Bình 2.161 ca, TP. Hồ Chí Minh 2.120 ca, Hà Giang 2.110 ca, Yên Bái 2.100 ca, Lào Cai 1.969 ca, Bình Phước 1.924 ca, Đà Nẵng 1.883 ca, Bình Định 1.869 ca, Lai Châu 1.748 ca, Quảng Trị 1.590 ca, Khánh Hòa 1.566 ca, Thanh Hóa 1.151 ca, Lâm Đồng 1.125 ca, Hải Phòng 947 ca, Bến Tre 912 ca, Phú Yên 857 ca, Hà Tĩnh 847 ca, Đắk Nông 807 ca, Bà Rịa-Vũng Tàu 757 ca, Tây Ninh 683 ca, Quảng Ngãi 571 ca, Bắc Kạn 567 ca, Bình Thuận 524 ca, Kon Tum 359 ca, Quảng Nam 346 ca, Thừa Thiên Huế 322 ca, Bạc Liêu 314 ca, Vĩnh Long 217 ca, Kiên Giang 126 ca, Cần Thơ 126 ca, Trà Vinh 111 ca, Long An 96 ca, Sóc Trăng 55 ca, Đồng Tháp 49 ca, Đồng Nai 43 ca, An Giang 43 ca, Tiền Giang 24 ca, Hậu Giang 19 ca, Ninh Thuận 17 ca. Có 90.399 ca trong cộng đồng. 36.993 ca được công bố khỏi bệnh.