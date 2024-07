Ngày 9/7: Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh, hồ tiêu cao nhất ở mức 151.000 đồng/kg

(TBTCO) - Trên sàn giao dịch thế giới, giá cà phê hôm nay (9/7) tiếp tục tăng mạnh, Robusta tăng đến 3,23%. Trong khi đó, giá tiêu tại thị trường trong nước duy trì ổn định. Hiện, thương lái tại Đắk lắk và Đắk Nông đang cùng thu mua hồ tiêu với giá cao nhất là 151.000 đồng/kg. Đối với cao su, giá cao su kỳ hạn điều chỉnh trái chiều.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới tiếp đà tăng. Ảnh tư liệu

Giá cà phê Robusta tiếp đà leo dốc

Theo ghi nhận mới nhất, giá cà phê trên thị trường thế giới tiếp đà tăng. Cụ thể, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London giao tháng 9/2024 được ghi nhận tại mức 4.320 USD/tấn, tăng 3,23%; giá cà phê Arabica giao tháng 9/2024 tại New York ở mức 232,6 UScent/pound sau khi tăng 1,59%.

Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) đã duy trì dự báo nguồn cung cà phê toàn cầu ở mức thấp hơn 5,83% so với năm trước, với tổng số là 178 triệu bao cho niên vụ 2023/2024.

Tổ chức này cũng duy trì dự báo về lượng tiêu thụ toàn cầu trong niên vụ 2023/2024 là tăng 2,25% so với năm trước để đạt tổng cộng 177,00 triệu bao. Sự tăng trưởng này được dự đoán sẽ đến từ các thị trường tiêu dùng cà phê chưa trưởng thành, cũng như sự gia tăng dự kiến ​​đến từ tiêu dùng nội địa ở các nước sản xuất như Brazil, Indonesia và Việt Nam.

Lượng xuất khẩu từ châu Á được ghi nhận là giảm tương đối khi Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia báo cáo tổng lượng xuất khẩu giảm 39,30%, so với cùng tháng năm trước với tổng lượng 2,42 triệu bao trong tháng 5, chủ yếu là do xuất khẩu giảm 46,90 % từ Việt Nam trong tháng 5.

Trong báo cáo của ICO, xuất khẩu trong tháng 5 được cho là đã tăng 44,80% so với cùng kỳ năm ngoái từ Châu Phi lên tổng số 1,74. triệu bao, trong đó đóng góp chính cho sự gia tăng xuất khẩu trong tháng 5 là Ethiopia và Uganda, với xuất khẩu tăng 97,10% với 690.000 bao từ Ethiopia và 550.000 bao từ Uganda tăng 22,10%, ghi nhận đây là sự gia tăng đáng kể của châu Phi, nhưng chỉ là con số nhỏ so với tổng thể toàn cầu, do đó diễn biến sản lượng và xuất khẩu từ lục địa này ít tác động giá cả thế giới.

Tồn kho cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ ở thị trường New York sau khi sàn giao dịch đóng cửa nghỉ lễ Ngày Độc lập Mỹ vẫn không thay đổi so với ngày hôm trước, ghi nhận lượng tồn kho này vẫn ở mức 820.629 bao.

Giá chênh lệch giữa hai thị trường London và New York sau khi được quy đổi ra Cent/Pound đã thu hẹp sau phiên giao dịch cuối tuần, để nằm ở mức 35,83 cent/pound. Một lần nữa, đây là mức thu hẹp sau 2 ngày trước đó, mức chênh lệch này đã nằm trong khung cao hơn là khoảng 41-45 cent/pound, điều này đang chứng tỏ giá Robusta đang trở lại với mức cao.

Giá tiêu dao động trong khoảng 150.000 - 151.000 đồng/kg

Ghi nhận mới nhất, giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng 150.000 - 151.000 đồng/kg. Cụ thể, các tỉnh Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Đồng Nai đang cùng neo tại mốc 150.000 đồng/kg. Thương lái tại Đắk lắk và Đắk Nông đang cùng thu mua hồ tiêu với giá cao nhất là 151.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới thế giới, giá giao dịch tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 0,28%, trong khi giá thu mua tiêu đen Brazil ASTA 570 và giá tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA duy trì ổn định so với ngày 7/7; giá thu mua tiêu trắng Muntok tăng 0,29% và giá tiêu trắng Malaysia ASTA không có thay đổi mới.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) dự báo giá tiêu sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, song tốc độ tăng sẽ chậm lại. Hiện nguồn cung hồ tiêu thiếu hụt trong khi nhu cầu hồi phục mạnh mẽ từ các thị trường lớn như châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Sản lượng hạt tiêu năm nay của Việt Nam và nhiều nước sản xuất lớn được dự báo đều sụt giảm, do tác động của hiện tượng El Nino lẫn suy giảm diện tích canh tác.

Tính đến hết tháng 5, Việt Nam đã xuất khẩu 109.330 tấn hồ tiêu tương đương gần 65% sản lượng của niên vụ hiện tại. Điều này khiến nguồn cung ngày càng thu hẹp, lượng hàng dành cho xuất khẩu không còn nhiều trong khi mùa thu hoạch năm 2025 vẫn còn 8 tháng nữa mới đến. Đây là thách thức không nhỏ đối với thị trường hồ tiêu khi nguồn cung được dự báo thấp hơn nhu cầu toàn cầu.

Giá cao su điều chỉnh trái chiều

Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su giao kỳ hạn tháng 7/2024 giảm 0,97% xuống mức 328,3 yen/kg tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h ngày 9/7 (giờ Việt Nam).

Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 9/2024 tăng 0,41% ở mức 14.630 Nhân dân tệ/tấn.

Theo ước tính, xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 6/2024 đạt khoảng 150 nghìn tấn, trị giá 238 triệu USD, tăng 77,6% về lượng và tăng 76,6% về trị giá so với tháng 5/2024; nhưng giảm 17% về lượng và giảm 0,7% về trị giá so với tháng 6/2023, theo Bộ Công Thương Việt Nam.

Giá xuất khẩu cao su bình quân ở mức 1.586 USD/tấn, giảm 0,5% so với tháng 5/2024, nhưng tăng 19,6% so với tháng 6/2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt khoảng 722 nghìn tấn, trị giá 1,09 tỷ USD, giảm 5,8% về lượng, nhưng tăng 4,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu cao su Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định nhờ giá cao su đang ở mức cao, cùng với mức tiêu thụ liên tục ổn định. Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), hiện Việt Nam có quy mô sản lượng mủ cao su đạt 1,3 triệu tấn mỗi năm từ 910.000 ha diện tích trồng cây cao su.

Tuy nhiên, chỉ 70 - 75% trong số này là các cây cao su trưởng thành sẵn sàng khai thác. Hàng năm có hơn 300 nghìn tấn cao su được sử dụng trong sản xuất chế biến, còn lại một lượng lớn nguyên liệu cao su để xuất khẩu. Việc này đã mở ra một dư địa lớn cho xuất khẩu nguyên liệu cao su. Đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu có khả năng tiếp tục gặp thiếu hụt vào các năm 2024 - 2025./.