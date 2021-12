Ngày vàng khuyến mại 12/12: BIC giảm tới 30% phí bảo hiểm sức khỏe trực tuyến

(TBTCO) - Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bảo hiểm BIC đã phối hợp với Trường mầm non Hoa Đào, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La và chính quyền xã Mường Cai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tổ chức khánh thành và bàn giao công trình điểm trường mầm non Co Phường (thuộc Trường mầm non Hoa Đào). Công trình do BIC tài trợ xây dựng với tổng kinh phí hơn 360 triệu đồng.