Kiều hối top 10 thế giới Năm ngoái, trong cơn chao đảo của dịch bệnh, hầu hết các nước trên thế giới đều đóng cửa bầu trời. Năm nay, khi tình hình quốc tế đỡ căng thẳng hơn thì trong nước bão dịch lại quần thảo. Ngóng về Tổ quốc mà không thể trở về Tổ quốc, dường như bà con càng muốn cố gắng bù đắp cho nỗi nhớ nhung này bằng những dòng ngoại hối ngày đêm chảy mạnh về cố hương. Năm 2020, bất chấp nền kinh tế toàn cầu “ngủ đông” với la liệt các hoạt động sản xuất kinh doanh phải đình trệ vì đại dịch, lượng kiều hối về Việt Nam vẫn đạt 17,2 tỷ USD. Năm 2021, khi nền kinh tế toàn cầu bắt đầu “thức dậy”, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam cũng tăng theo, dự kiến đạt mức 18,1 tỷ USD. Việt Nam luôn có mặt trong top 10 quốc gia có lượng kiều hối nhiều nhất thế giới. Nếu tính lượng kiều hối/GDP, thì Việt Nam còn ở thứ bậc cao hơn so với Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico. So với năm đầu tiên có thông tin về kiều hối là năm 1993, thì đến nay, lượng kiều hối về Việt Nam đã cao gấp hơn 113 lần, với mức tăng bình quân 19,1%/năm. Đây là tốc độ tăng rất cao so với tốc độ tăng chung của các nước. Tính từ năm 1993 đến năm 2021, tổng lượng kiều hối về Việt Nam đạt hơn 200 tỷ USD, bình quân 6.602 triệu USD/năm, bằng khoảng 6,5% GDP.