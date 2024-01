Nguồn cung của thị trường bất động sản sẽ được cải thiện rõ nét

(TBTCO) - Sau kiểm toán, lãi của Địa ốc First Real (mã ck: FIR) tăng 20% so với báo cáo tự lập trước đó (đạt 19 tỷ đồng). Tuy nhiên, mức lãi này đã giảm tới 83% so với con số 114,5 tỷ đồng của năm 2022.