Bất động sản văn phòng vẫn khó khăn, khó lường Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch VNO Group thông tin, tính từ đầu năm đến nay dù nguồn cung mới của thị trường văn phòng cho thuê ít, song giá thuê tại tất cả các phân khúc đều giảm. Giá thuê trung bình hạng A đạt 45,6 USD/m2/tháng (khoảng 1,1 triệu đồng), giảm 0,7% so với quý IV/2022. Đối với hạng B, mức giá trung bình đạt 25,6 USD/m2/tháng. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế khó khăn khiến các doanh nghiệp phải thắt lưng buộc bụng. Làn sóng sa thải từ các công ty lớn cũng làm cho quy mô thu hẹp lại, từ đó nhu cầu về diện tích không gian văn phòng cũng giảm. Phân khúc hạng C cũng không khá khẩm hơn, bởi doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ hơn 90% tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam. Kinh doanh khó khăn, buộc các công ty này cũng phải cắt giảm chi phí cố định, trong đó có chi phí thuê văn phòng. Những sàn văn phòng cho thuê tại vị trí trung tâm thành phố vốn có mức giá thuê 18 - 20 USD/m2 thì nay chủ đầu tư phải chấp nhận giảm giá để giảm bớt gánh nặng doanh thu và chi phí vận hành. Khó khăn chỉ mới bắt đầu trong bối cảnh nhu cầu chung giảm dần, phần lớn các tòa nhà cũ hiện hữu ghi nhận mức hấp thụ thuần âm, khiến tỷ lệ trống trung bình ở khu vực trung tâm tăng lên khoảng 10 - 15%. Nhu cầu mở rộng văn phòng giai đoạn này cũng có xu hướng chậm lại. Hình thức làm việc linh hoạt hơn như mô hình làm việc hybrid (kết hợp làm tại nhà và tại văn phòng) bắt đầu được cân nhắc áp dụng khi công ty đề cao việc thắt chặt chi phí. Điều này gây áp lực lớn đến thị trường văn phòng cho thuê. Tình hình kinh tế 2023 vẫn còn vô vàn khó khăn và bất định nên việc đưa ra cái nhìn lạc quan trong lúc này còn quá sớm. “Bản thân chúng tôi là chủ đầu tư, tương tác trực tiếp với khách thuê là các doanh nghiệp nên hiểu rõ tình thế hiện tại khó lường ra sao. Doanh thu của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ từ việc giảm giá thuê để níu chân khách hàng. Có thể phải hết năm nay, kinh tế mới bắt đầu có chuyển biến tốt hơn. Do đó, nhà đầu tư cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định trong lúc này” - ông Nguyễn Hồng Hải đưa ra lời khuyên.