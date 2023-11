Nhất định nắm bắt được thời cơ

(TBTCO) - Ngày 29/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã Ck: LDG) về “Tội lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).