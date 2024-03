Nhiều cơ hội xuất khẩu gạo vào thị trường Trung Quốc năm 2024

(TBTCO) - Gạo Việt đang đứng trước nhiều cơ hội để gia tăng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc. Do đó, doanh nghiệp cần bám sát, cập nhật thông tin thị trường, kịp thời nắm bắt các động thái mới nhất của thị trường này và chú trọng thâm nhập vào các khu vực tiềm năng như Bắc Kinh, hay một số khu vực Tây Nam...

Tham tán Thương mại tại Trung Quốc (Bộ Công thương) cho biết, trong 3 năm vừa qua, diện tích trồng lúa của Trung Quốc liên tục giảm xuống dưới 30 triệu ha, năm 2023 chỉ còn hơn 28 triệu ha. Hiện Trung Quốc đang duy trì diện tích trồng lúa đạt trên 30 triệu ha. Sản lượng lúa cũng giảm liên tiếp trong 2 năm vừa qua, trong khi nhu cầu tiêu dùng được dự báo vẫn duy trì mức tăng nhẹ, khoảng 150 triệu tấn gạo.

Năm 2024, tín hiệu nhập khẩu gạo của thị trường Trung Quốc có xu hướng tăng trở lại. ảnh: TL

Trong 10 năm qua, tỷ trọng gạo Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc chiếm từ 36 - 37%. Đây là con số khá cao so với các nước cùng xuất khẩu vào thị trường này.

Bên cạnh đó, vấn đề an ninh lương thực được Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng. Luật An ninh lương thực mới của nước này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/6/2024. Đây là động thái quan trọng mang tầm quốc gia của Trung Quốc trong việc bảo đảm nguồn cung ổn định ngũ cốc và các sản phẩm liên quan, tăng cường an ninh lương thực trước những bất ổn ở thị trường bên ngoài. Vì vậy, Trung Quốc sẽ duy trì nhập khẩu gạo một cách hợp lý để đảm bảo bù đắp cho thiếu hụt gạo trong nước.

Trong bối cảnh đó, các yếu tố bên ngoài, tác động của chính sách hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ cũng như sự đứt đoạn của chuỗi cung ứng do sự tác động của địa chính trị, chi phí vận chuyển tăng cao... sẽ làm cho Trung Quốc tìm kiếm đến các thị trường cung ứng gạo ở khu vực Đông Nam Á.

Dự báo, trong năm 2024, tín hiệu nhập khẩu gạo của thị trường Trung Quốc rất tích cực và có xu hướng tăng trở lại. Tham tán Thương mại tại Trung Quốc khuyến nghị, để gia tăng cơ hội xuất khẩu gạo vào thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp cần bám sát, cập nhật thông tin thị trường, kịp thời nắm bắt các động thái mới nhất của thị trường Trung Quốc. Đồng thời, đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác xúc tiến thương mại nhằm thâm nhập vào các khu vực tiềm năng để mở rộng xuất khẩu tại thị trường tỷ dân này, đơn cử như Bắc Kinh, hay một số thị trường khu vực Tây Nam.../.