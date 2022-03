(TBTCO) - Giảm thuế nhằm giảm tác động bất lợi của việc tăng giá mặt hàng là đầu vào của nền kinh tế như xăng dầu đã được nhiều nước thực hiện. Các nước kỳ vọng giảm thuế xăng dầu sẽ góp phần làm giảm lạm phát, đưa nền kinh tế vượt qua các cú sốc do đại dịch Covid-19 gây nên.

Giảm thuế nhằm giảm lạm phát

Theo một nghiên cứu mới đây của Bộ Tài chính, tại một số nước đã thực hiện giảm thuế để giảm tác động tiêu cực của xăng dầu đến nền kinh tế.

Nhằm giảm bớt tác động xấu của giá dầu tăng cao đối với lạm phát tiêu dùng và đời sống người dân, ngày 12/11/2021, Hàn Quốc đã tạm thời giảm 20% thuế nhiên liệu đối với xăng, dầu diesel và khí hóa lỏng (LPG) trong vòng 6 tháng đến hết tháng 4/2022.

Giá xăng dầu sẽ tác động trực tiếp tới sản xuất và tiêu dùng. Ảnh: TL.

Theo đó, thuế đối với xăng giảm từ 820 Won (0,68 USD)/lít xuống còn 656 Wom (0,55 USD)/lít, thuế dầu diesel giảm từ 582 Won/lít xuống còn 466 Won/lít. Thuế, phí đối với xăng dầu chiếm khoảng 40% giá xăng dầu tại Hàn Quốc.

Việc cắt giảm thuế nhiên liệu tại Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh giá dầu tăng lên mức cao nhất gần 3 năm, khi nền kinh tế toàn cầu bắt đầu phục hồi sau đại dịch. Trong khi giá khí đốt trung bình cũng đạt mức cao nhất trong 7 năm. Sự suy yếu của đồng Won so với đồng USD cũng đẩy chi phí nhập khẩu nhiên liệu. Giá đồng Won chạm mức thấp nhất trong vòng 14 tháng là 1.198,8 Won/USD vào ngày 12/10/2021 và đã giảm gần 1% kể từ tháng 9/2021.

Giá dầu cao đã gây áp lực lên giá tiêu dùng Hàn Quốc. Giá tiêu dùng của nước này trong tháng 9/2021 đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 2,6% trong tháng 2/2021. Như vậy, đà tăng giá tiêu dùng của Hàn Quốc đã vượt mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc trong tháng thứ sáu liên tiếp, chủ yếu do giá nông sản và giá dầu tăng cao.

Giảm thuế nhiên liệu dự kiến sẽ làm nguồn thu thuế của Chính phủ Hàn Quốc giảm 2.500 tỷ Won trong vòng 6 tháng, trong khi tỷ lệ lạm phát giảm 0,33%.

Lần gần nhất Hàn Quốc cắt giảm 15% thuế nhiên liệu vào tháng 11/2018 và kéo dài trong vòng 6 tháng khi giá dầu mỏ tăng vượt mức 80 USD/thùng. Chương trình giảm thuế kết thúc vào tháng 8/2019 sau một vài lần nước này gia hạn.

Hàn Quốc sẽ xem xét việc kéo dài giảm thuế nhiên liệu đối với xăng dầu nếu giá nhiên liệu vẫn tiếp tục cao trong tháng 3 nhằm kiềm chế lạm phát. Đồng thời, nước này sẽ xem xét giảm thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu thô nếu giá cả tăng do xung đột ở Ukraine.

Giảm thuế nhằm đưa nền kinh tế vượt qua cú sốc do Covid-19

Đối với Ấn Độ, trong bối cảnh xăng dầu thế giới đang tăng mạnh và nền kinh tế nước này trong giai đoạn phục hồi sau cú sốc nghiêm trọng của dịch Covid-19, Chính phủ nước này đã quyết định giảm thuế đối với xăng và dầu diesel nhằm kích thích hoạt động tiêu dùng và sản xuất.

Cụ thể, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng đà giảm 5 rupee (0,0671 USD)/lít và 10 rupee (0,1342 USD)/lít đối với dầu diesel.

Thuế là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá nhiên liệu ở Ấn Độ: một lít xăng có giá 110,04 rupee trong khi dầu diesel có giá 98,42 rupee. Trước khi có quyết định giảm thếu vào ngày 4/1/2021, thuế đối với xăng dầu chiếm khoảng 52% giá xăng và khoảng 47% giá dầu diesel tại Ấn Độ.

Việc giảm thuế được áp dụng vào đêm trước lễ hội ánh sáng Diwali của người Hindu, đánh dấu sự khởi đầu của một mùa lễ hội ở Ấn Độ và thường đi cùng việc người tiêu dùng tăng chi tiêu, Chính phủ liên bang dự kiến sẽ giảm thu từ 550-600 tỷ rupee (7,38-8,05 tỷ USD) từ việc cắt giảm thuế.

Những tháng gần đây, chi tiêu của người tiêu dùng Ấn Độ đang tăng trưởng ổn định, với việc giảm bớt các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh và du lịch khi số ca mắc Covid-19 ở nước này giảm. Tuy nhiên, giá nhiên liệu cao đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp cũng như nông dân, những người đã đóng góp một phần đáng kể cho nền kinh tế. Việc cắt giảm thuế nhiên liệu có thể giúp thúc đẩy hoạt động của các nhà sản xuất và nông dân.

Tại Thái Lan, nội các nước này đã quyết định giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel còn ở mức 3 Bạt/lít trong thời hạn 3 tháng đến hết ngày 20/5/2022, nhằm giảm mức ảnh hưởng giá dầu ở mức cao đối với hàng hóa tiêu dùng và vận tải. Chính phủ Thái Lan ước tính việc giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dầu diesel sẽ khiến thu thuế giảm 17 tỷ Bạt.

Tại Ba Lan, Chính phủ nước này đã quyết định giảm thuế đối với xăng dầu, gas. Theo đó, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ mức 1,514 PLN/lít xuống mức 1,413PLN/lít trong vòng 5 tháng kể tử ngày 20/12/2021.

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với gas từ 23% xuống 8% từ tháng 1 đến tháng 3/2022.

Tại Việt Nam mới đây Bộ Tài chính đã đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn, với mức giảm từ 500-1.000 đồng/lít, kg. Việc giảm thuế nhằm góp phần giảm đà tăng mạnh của giá xăng dầu trong thời gian qua, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp./.