Nhiều tín hiệu khả quan trong huy động vốn và tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng 8,6% và dư nợ tăng 9,5% so với cùng kỳ. Mặt bằng lãi suất huy động bằng VNĐ tại các ngân hàng thương mại cổ phần giảm 0,22% - 0,3%/năm tùy kỳ hạn so với cuối năm 2023 và lãi suất cho vay bằng VNĐ giảm 0,1% - 0,7%/năm… đang được xem là những tín hiệu khởi sắc trong phát triển kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, trong 2 tháng đầu năm 2024.

Ảnh minh họa

Tín hiệu tích cực cho tăng trưởng tín dụng

Theo thông tin mới nhất của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, 2 tháng đầu năm 2024, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố tính đến 29/2/2024 ước đạt 3.508,2 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Trong đó, vốn huy động bằng VNĐ ước đạt 3.238,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 92,3% tổng vốn huy động, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 9,8% so với cùng kỳ. Vốn huy động bằng ngoại tệ ước đạt 270 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,7% tổng vốn huy động, tăng 1,1% so với tháng trước và giảm 4,7% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, trên địa bàn thành phố tính đến 29/2/2024, ước đạt 3.529,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ.

Các chuyên gia nhận định, những tín hiệu tích cực về sản xuất kinh doanh của một số ngành, lĩnh vực trong những ngày đầu năm mới như: có đơn hàng để sản xuất; công nhân trở lại làm việc đạt tỷ lệ cao, nhiều thông tin tuyển dụng; xuất khẩu và đầu tư công tiếp tục thực hiện tốt... là những yếu tố thuận lợi. Các ngân hàng cần quan tâm, tiếp cận và hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, dịch vụ ngân hàng để duy trì và thúc đẩy đà tăng trưởng.

Đại diện Agribank cho biết, ngay những tháng đầu năm 2024, Agribank dành hơn 60.000 tỷ đồng triển khai đồng bộ nhiều chương trình tín dụng ưu đãi đến khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Theo đó, từ 1/2/2024 đến hết 31/12/2024, Agribank dành 2.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã/phường một sản phẩm), với lãi suất thấp hơn tối đa 2,0%/năm so với sàn lãi suất cho vay của Agribank. Cùng với đó, Agribank tiếp tục dành 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) với lãi suất thấp hơn tối đa 1,5%/năm so với sàn lãi suất cho vay thông thường.

Đây được xem là tín hiệu tích cực cho tăng trưởng tín dụng và hoạt động tín dụng trọng hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong tháng 3 và những tháng tiếp theo.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để nguồn vốn hấp thụ góp phần tích cực hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế cần "đồng bộ hóa" hoạt động kết nối người dân - doanh nghiệp - ngân hàng khi nhu cầu các bên cùng được đáp ứng (vay vốn và hấp thụ vốn).

Ông Lê Thanh Sơn - Phó Tổng giám đốc phụ trách VietinBank cho rằng, trên cơ sở hạn mức tăng trưởng tín dụng, ngay từ đầu năm ngân hàng đã cắt giảm lãi suất, bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đẩy vốn tín dụng ra. Tuy nhiên, để tăng khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế phải có chiến lược kích cầu ở quy mô cả nước cùng vào cuộc. Riêng với thị trường bất động sản, mấu chốt vẫn là tiếp tục gỡ khó về pháp lý cho các dự án, chứ không chỉ là câu chuyện giảm lãi suất.

Các chuyên gia cũng cho rằng, thời điểm này, lãi suất ngân hàng đã xuống mức thấp, có thể nói là rất rẻ trong vòng nhiều năm qua. Về phía doanh nghiệp muốn vay được vốn rẻ phải tất toán hợp đồng vay cũ, phải chủ động tháo gỡ những vướng mắc về hồ sơ, pháp lý trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Nhiều giải pháp kích cầu

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, với diễn biến đó, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo định hướng của Chính phủ, của NHNN, các tổ chức tín dụng nói chung và trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nói riêng, các giải pháp mở rộng và tăng trưởng tín dụng đang được tập trung triển khai.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng cần khai thác và sử dụng vốn hiệu quả, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng hiện hữu sử dụng vốn vay hiệu quả; hỗ trợ khách hàng thông qua việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng; tiếp tục xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính và xu hướng giảm lãi suất bình quân đầu vào của mỗi tổ chức tín dụng, với tinh thần chia sẻ, đồng hành để cùng phát triển.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng tiếp tục tập trung và thực hiện giải pháp tăng trưởng tín dụng vào nhóm ngành lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế; nhóm ngành lĩnh vực đang có xu hướng tăng trưởng tích cực; khách hàng tốt để hoạt động tốt hơn, tạo hiệu ứng tăng trưởng tích cực và củng cố quan hệ ngân hàng - khách hàng.

Doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm. Ảnh: Sơn Nam

Ngoài ra, ngành Ngân hàng tiếp tục thực hiện các giải pháp liên quan đến kích thích sản xuất kinh doanh; kích thích nhu cầu vay vốn, bên cạnh những thuận lợi về lãi suất, về thị trường tiền tệ, về hạn mức tín dụng…, cần tổ chức thực hiện các gói tín dụng ưu đãi, các sản phẩm tín dụng linh hoạt, hấp dẫn và thuận lợi cho khách hàng, doanh nghiệp để kích thích doanh nghiệp đầu tư, vay vốn mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình này, các ngân hàng tiếp tục thực hiện tốt và thực chất hoạt động cải cách hành chính và bằng hành động cụ thể, thiết thực, mang lại tiện ích, tiện lợi và sự hài lòng cho khách hàng để không chỉ giúp khách hàng thuận lợi trong quan hệ giao dịch với khách hàng mà còn hỗ trợ, tư vấn, thông tin cho khách hàng củng cố và phát triển quan hệ ngân hàng - khách hàng bền vững, làm cơ sở mở rộng và tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.

Cũng theo ông Lệnh, trong bối cảnh được dự báo còn nhiều khó khăn thách thức, việc chủ động và thực hiện tốt các giải pháp tín dụng của các tổ chức tín dụng sẽ không chỉ hạn chế tác động của những khó khăn khách quan, khó khăn từ phía thị trường mà còn góp phần đảm bảo hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng trưởng và phát triển.

Kết quả này, sẽ tác động tích cực trở lại đối với tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng và góp phần thực hiện tốt định hướng tăng trưởng tín dụng của NHNN trong năm 2024./.