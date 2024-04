(TBTCO) - Để bảo đảm trật tự, an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông tại khu vực Đền Hùng và các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng từ xa bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Thìn 2024.