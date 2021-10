Những lưu lý về quản trị nhân lực trong giai đoạn bình thường mới

(TBTCO) - Hoạt động sản xuất kinh doanh có thể bị gián đoạn do lệnh phong tỏa, những vấn đề liên quan đến an toàn lao động, phòng chống dịch, tạo tâm lý an tâm cho người lao động thông qua mua bảo hiểm, đầu tư máy móc thiết bị hỗ trợ tăng năng suất… là những điều doanh nghiệp cần cân nhắc trong quản trị nguồn nhân lực.

Sản xuất kinh doanh có thể gián đoạn Việt Nam vừa chứng kiến làn sóng người lao động ồ ạt chạy khỏi các thành phố lớn và không có ý định quay trở lại trong tương lai gần khiến nhiều doanh nghiệp (DN) khá "đau đầu" trong quản trị nhân lực, bởi có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động khi hoạt động hết công suất trở lại. Người lao động tại một doanh nghiệp may thực hiện ''3 tại chỗ'' ở Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn Theo Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thư - giảng viên ngành Quản trị nguồn nhân lực và ngành Khởi nghiệp tại Đại học RMIT, trong bối cảnh bình thường mới này, hoạt động sản xuất kinh doanh có thể bị gián đoạn bất cứ lúc nào và điều này có thể ảnh hưởng tới kế hoạch nhân sự cũng như giữ chân người lao động. Do vậy, việc kiểm soát và quản lý bùng phát dịch Covid-19 trong nội bộ DN đòi hỏi phải có cách ứng xử mới, bởi người lao động sẽ cần thời gian để thay đổi và thích ứng, còn bộ máy lãnh đạo cũng phải có khả năng ứng phó nhanh. Theo TS. Seng Kiat Kok - Chủ nhiệm cấp cao bộ môn Quản trị nguồn nhân lực và bộ môn Khởi nghiệp, Đại học RMIT, có một số thay đổi khác trong quản lý lực lượng lao động. Các nhà quản lý cấp cao nhận ra tác động của đại dịch đối với các chỉ số đánh giá hiệu suất công việc (KPI) truyền thống đối trọng với các mục tiêu đảm bảo sức khỏe tâm lý và thể chất. Thay vì tập trung vào đo lường số giờ làm việc của nhân viên hoặc kết quả đầu ra theo giờ, ngày càng có nhiều DN quan tâm hơn đến việc nhân viên có đạt được mục tiêu mà bộ phận/tổ chức đặt ra hay không. Các DN này vẫn đạt được kết quả đặt ra song sẽ linh hoạt và nhận thức rõ hơn về bình thường mới. Một số DN cũng đang cố gắng bù đắp thời gian đã mất và những khoản thất thu do phải đóng cửa nhiều tháng qua. Tuy nhiên DN cần cẩn thận vì toàn xã hội đang dần bước ra khỏi giai đoạn giãn cách, nên nếu hứa hẹn quá nhiều, mua dự trữ quá nhiều, hay tập trung quá nhiều vào lợi nhuận thì có thể gây hiểu lầm rằng mọi thứ đã trở lại bình thường. "Ở một số quốc gia trên thế giới, có những DN đã thuê lượng lớn lao động thời vụ vì dự tính nhu cầu sẽ tăng cao, nhưng sau đó phải chấm dứt hợp đồng do chính quyền ban hành lệnh phong tỏa đột ngột. Doanh nghiệp cần xem xét cẩn trọng nguy cơ tổn thất và tổn hại danh tiếng, cũng như cân nhắc kỹ lưỡng việc hoạt động hết công suất trở lại" – ông Seng Kiat Kok khuyến nghị. TS. Seng Kiat Kok và Ths Nguyễn Thị Minh Thư. Ảnh N.Thúy Cần quan tâm hơn đến người lao động Vấn đề này, Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Thư cho rằng, để người lao động quay lại làm việc, DN cần thông tin rõ ràng đến nhân viên về chiến lược và kế hoạch đảm bảo giảm thiểu rủi ro Covid-19 trong môi trường làm việc, cũng như phương cách kiểm soát các ca nhiễm và quy tắc ứng phó khi dịch bùng phát. Ngoài việc đảm bảo 5k theo khuyến nghị của Bộ Y tế, DN cũng nên đưa những tiêu chuẩn an toàn mới vào các giao thức liên hệ công việc, chẳng hạn như cách hành xử trong các tình huống có tiếp xúc trực tiếp với khách đến công tác, khách hàng, người giao hàng… Việc lắp đặt máy ảnh nhiệt hồng ngoại tại các điểm ra vào sẽ giúp giảm thời gian chờ đợi và xếp hàng, nâng cao hiệu quả và giảm lãng phí thời gian. Hoặc đầu tư vào các hệ thống làm sạch hiệu quả và tự động hóa như máy xịt dung dịch sát khuẩn tay cảm ứng, vòi rửa cảm ứng, cửa ra vào tự động… cũng giúp đảm bảo an toàn mà không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất công việc. DN cũng nên tổ chức đưa đón nhân viên, đặc biệt với những nhân viên đã rời thành phố định cư ở các tỉnh lân cận; hợp tác với bên cung ứng bán thực phẩm và hàng thiết yếu ngay tại DN; đầu tư vào chương trình bảo hiểm y tế cho nhân viên. Các chuyên gia RMIT cũng cho rằng, mô hình làm việc kết hợp trực tiếp và trực tuyến nên được cân nhắc; nên thuê ngoài các dịch vụ như dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa và tính lương, đồng thời lên kế hoạch làm việc theo ca để giảm số lượng người có mặt ở nơi làm việc cùng một lúc. "Nhiều DN đã đầu tư phần mềm nội bộ để đảm bảo rằng tổ chức có đầy đủ dữ liệu phân tích sức chứa khu vực làm việc và các yêu cầu về giãn cách để có thể đạt năng suất cao nhất. Dù Covid-19 có thể vẫn hiện hữu trong trạng thái bình thường mới, việc đầu tư vào công nghệ và hệ thống có thể giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực từ dịch bệnh" - ông Seng Kiat Kok nhận định./.

Đỗ Doãn