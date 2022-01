(TBTCO) - Theo Thông tư số 21/2021/TT-BCT của Bộ Công thương quy định cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi, có hiệu lực từ 24/1/2022, xe ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi được nhập khẩu về Việt Nam qua 6 cửa khẩu cảng biển, thêm 1 cảng so với trước đây.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 21/2021/TT-BCT, ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa khẩu cảng biển thuộc 5 tỉnh, thành phố. Đó là, Quảng Ninh (Cái Lân), Hải Phòng, Thanh Hóa (Nghi Sơn), Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

So với quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BCT, Thông tư 21/2021/TT-BCT đã bổ sung cửa khẩu cảng Nghi Sơn tại Thanh Hóa vào nhóm các cửa khẩu cảng biển được nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ.

Từ 24/1, ô tô chở người dưới 16 chỗ được nhập khẩu qua 6 cửa khẩu cảng biển. Ảnh: TL minh họa

Đáng lưu ý, Thông tư 21/2021/TT-BCT cũng quy định những trường hợp không áp dụng các cửa khẩu nêu trên để nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ.

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 21/2021/TT-BCT quy định các cửa khẩu cảng biển nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp: Nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nhập khẩu phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nhập khẩu phục vụ các mục đích cá biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó là tạm nhập khẩu để trưng bày tại hội chợ, triển lãm và sau đó tái xuất khẩu; nhập khẩu để nghiên cứu khoa học, thử nghiệm; quá cảnh với các nước có chung đường biên giới và kinh doanh chuyển khẩu (bổ sung trường hợp tạm nhập khẩu để trưng bày tại hội chợ, triển lãm và sau đó tái xuất khẩu; nhập khẩu để nghiên cứu khoa học, thử nghiệm so với quy định hiện hành).

Thông tư 21/2021/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 24/1/2022 thay thế Thông tư 06/2019/TT-BCT.