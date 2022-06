(TBTCO) - Theo kết quả Khảo sát ngân sách mở toàn cầu năm 2021 (OBS 2021) được Tổ chức Hợp tác ngân sách quốc tế (IBP) công bố mới đây, điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tiếp tục được cải thiện so với các kỳ đánh giá trước, tăng 9 bậc so với năm 2019 và tăng 23 bậc so với năm 2017, cho thấy sự nỗ lực không ngừng của các cấp quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước.