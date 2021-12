Phân luồng người bệnh Covid-19 phù hợp, giảm nguy cơ tử vong

(TBTCO) - Theo Bộ Y tế, việc phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 để kịp thời theo dõi sức khỏe, phân luồng người bệnh phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong là rất cấp thiết.

Số ca tử vong chủ yếu là bệnh nền và chưa tiêm vắc-xin Covid-19

Bộ Y tế cho biết, hiện chưa ghi nhận biến chủng Omicron tại Việt Nam, tuy nhiên nguy cơ xâm nhập và lây lan vào nước ta là rất lớn và cùng với các biến chủng đang lưu hành sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc Covid-19 ở người thuộc nhóm nguy cơ như nhóm người trên 50 tuổi, có bệnh nền, chưa được tiêm chủng hoặc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 chưa đầy đủ.

Phân luồng người bệnh Covid-19 phù hợp, giúp giảm nguy cơ tử vong. Ảnh: TL.

Vì vậy việc quản lý, bảo vệ và phát hiện sớm người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19 để kịp thời theo dõi sức khỏe, điều trị sớm nhằm hạn chế nguy cơ tử vong là rất cấp thiết và để tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch vừa phục hồi phát triển kinh tế.

Trước thực trạng trên, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện, đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng, tiến triển của bệnh để phân luồng vào các khoa, buồng bệnh phù hợp, thuận tiện cho theo đõi, chăm sóc và điều trị.

Các cơ sở khám chữa bệnh khi tiếp nhận người bệnh, sàng lọc kỹ các đối tượng chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19, kể cả các đối tượng mới tiêm 1 mũi; phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật địa phương bố trí tiêm vắc-xin Covid-19 cho các đối tượng nguy cơ khi đến khám bệnh, chữa bệnh.

Theo các chuyên gia y tế, các đối tượng nguy cơ như bệnh nền, người già, hệ miễn dịch suy yếu là đối tượng cần quan tâm đặc biệt để bảo vệ, bởi phần lớn số ca tử vong rơi vào đối tượng này. Với chiến dịch mới, các phường, xã cần chủ động rà soát, nắm chắc danh sách tại địa phương mình quản lý.

Qua phân tích của Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, phần lớn tỷ lệ tử vong rơi vào nhóm nguy cơ (trên 65 tuổi, có bệnh nền). Do đó, ngành y tế hiện đang dồn lực can thiệp bảo vệ người ở nhóm nguy cơ cao, lập danh sách, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, ưu tiên dùng thuốc Molnupiravir và được bác sĩ theo dõi chặt chẽ.

Mới đây, qua rà soát, TP. Hồ Chí Minh công bố có khoảng 14.816 người thuộc nhóm nguy cơ vẫn chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Đây là nhóm có nguy cơ trở nặng và tử vong rất lớn nếu mắc Covid-19. Trước tình hình trên, yêu cầu nhanh chóng phủ kín vắc-xin, bảo vệ nhóm nguy cơ trở thành nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế và cộng đồng.

Còn theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh An Giang, khoảng 90% số tử vong do Covid-19 trên địa bàn tỉnh có bệnh nền, trên 86% là người từ 50 tuổi trở lên; 83% số ca tử vong là chưa tiêm vắc-xin; tại tỉnh Tiền Giang, trong số các ca tử vong chủ yếu do bệnh nền như tim mạch, đái tháo đường; khoảng 65% tử vong chưa tiêm vắc-xin Covid-19.

Có thể tiêm tại nhà với trường hợp không thể đến điểm tiêm

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với lãnh đạo sở y tế và các Trung tâm hồi sức điều trị Covid-19 các tỉnh, thành phố phía Nam mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, số lượng ca mắc Covid-19 tại các địa phương phía Nam tiếp tục tăng, do đó việc theo dõi quản lý F0 tại nhà phải có trọng tâm, trọng điểm. Thực tế cho thấy phần lớn ca tử vong tại các tỉnh, thành phía Nam là người trên 50 tuổi có bệnh nền và đa số chưa tiêm vắc-xin.

Vì thế cùng với tiếp tục duy trì, nâng cao năng lực của các Trung tâm hồi sức điều trị người bệnh Covid-19, các tỉnh, thành phố phía Nam còn cần phải tăng cường quản lý người trên 50 tuổi có bệnh nền để giám sát chủ động, rà soát tiêm vắc-xin phòng Covid-19, có thể tiêm tại nhà với trường hợp không thể đến điểm tiêm.

Về công tác điều trị, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn lưu ý, tại tầng điều trị 3 phải tiến hành giám sát các trường hợp tử vong, đánh giá nguyên nhân để có khuyến cáo phù hợp với các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Trong điều trị chủ động thực hiện mô hình "bệnh viện chị em", giữa bệnh viện tầng 3 với các tầng dưới phối hợp nhịp nhàng, đặc biệt trong hội chẩn, chuyển tuyến bệnh nhân Covid-19 nặng phù hợp, kịp thời.

Các địa phương và các bệnh viện trung ương đang hỗ trợ tại các cơ sở điều trị phải quan tâm đến công tác phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện kỹ lưỡng, đặc biệt tại các trung tâm Hồi sức tích cực (ICU); phải thiết lập những team điều trị nhóm bệnh lý nền không chỉ về hồi sức mà còn có chuyên gia về tim mạch, đái tháo đường...

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh thông tin truyền thông cho đối tượng nguy cơ cao như người trên 50 tuổi, có bệnh nền cùng với quản lý tốt bệnh nền cần tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 đủ liều./.