Phát triển năng lực nội tại là hướng đi bền vững cho bảo hiểm nhân thọ

Năm 2023, Generali chi trả quyền Lợi bảo hiểm 1.250 tỷ đồng Năm 2023, 200.000 khách hàng của Generali nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm, với tổng số tiền lên đến 1.250 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2022. Bên cạnh đó, năng lực tài chính dự phòng chi trả quyền lợi bảo hiểm của công ty tiếp tục được duy trì ở mức an toàn và rất cao, gấp 2,6 lần so với quy định.