Phiên bản mới của ứng dụng phòng chống dịch PC-Covid có gì?

PC-Covid là ứng dụng tổng hợp các tính năng hiện có của các app (ứng dụng) chống dịch Covid như NCOVI, Bluezone, VHD bao gồm: khai báo y tế; phản ánh; quét mã QR; tiếp xúc gần; thông tin tiêm, xét nghiệm... Các tính năng này được Trung tâm công nghệ thiết kế lại sao cho thuận tiện nhất với người dùng trên PC-Covid. PC-Covid được thiết kế để liên thông, đối soát, xác thực với 4 nguồn dữ liệu đã có gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (do Bộ Công an quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm (do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam quản lý); Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêm chủng, phòng ngừa Covid-19 (do Bộ Y tế quản lý) và Cơ sở dữ liệu về xét nghiệm Covid-19.