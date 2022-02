Phối hợp hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kiến nghị khởi tố hình sự 4 vụ vi phạm về bảo hiểm xã hội Trong công tác phối hợp điều tra, xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại và kiến nghị khởi tố, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội chuyển hồ sơ những đơn vị có hành vi chậm đóng, trốn đóng không thực hiện quyết định, kết luận thanh tra sang cơ quan Công an, kiến nghị điều tra, khởi tố theo quy định của Điều 216 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Năm 2021, BHXH TP. Hà Nội đã kiến nghị Công an TP. Hà Nội khởi tố hình sự 4 vụ. Công an thành phố đã tiếp nhận và đang trong quá trình điều tra, xác minh. Ngoài ra, BHXH các quận, huyện cũng có văn bản đề nghị Công an các quận, huyện phối hợp điều tra, xác minh đối với các đơn vị nợ BHXH trên địa bàn.