Phú Đông Group tiên phong và kiên định xây nhà vừa túi tiền

(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2024 giảm 0,23% so với tháng trước, tuy nhiên, so với tháng 12/2023 tăng 1,12% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,97%... Tính chung quý I/2024, CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước. Dù lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng không thể chủ quan trong điều hành, kịp thời thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng.