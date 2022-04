Siết chặt vòng vây lúc hậu dịch Hội nghị sơ kết công tác công an quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022, Bộ trưởng Công an Tô Lâm yêu cầu tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng dịch bệnh, các chính sách phục hồi kinh tế - xã hội và bối cảnh xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh khó khăn để hoạt động đầu cơ, tạo khan hiếm các loại hàng hóa nhằm đẩy giá cả lên cao để trục lợi. Đồng thời, lực lượng công an tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, nhất là tội phạm có xu hướng gia tăng trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 trên các lĩnh vực, tuyến, địa bàn trọng điểm; nắm chắc tình hình thị trường bất động sản, ngăn chặn các vi phạm không để hình thành các “bong bóng” bất động sản, trục lợi trong chứng khoán; tập trung đấu tranh tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp ngân hàng, tiệm vàng, tội phạm đánh bạc, các băng nhóm lưu động, băng nhóm tín dụng đen đòi nợ siết nợ bảo kê cưỡng đoạt tài sản. Trong 3 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an đã điều tra, khám phá hơn 8 nghìn vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 19 nghìn đối tượng; triệt phá 242 băng, nhóm tội phạm; thu giữ 238 kg heroin, hơn 347 kg và gần 100 nghìn viên ma tuý tổng hợp, 14 kg cần sa… Những ngày cuối tháng 3, dư luận choáng ngợp trước sự ra tay quyết liệt của lực lượng công an, như theo cách nói của người dân là chỉ trong “một nốt nhạc”, “quăng lưới” tóm gọn hai nhân vật cộm cán trong lĩnh vực bất động sản và chứng khoán.