PV GAS D tổ chức các chương trình bảo đảm an ninh an toàn công trình khí

(TBTCO) - Nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện, nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công ty CP Phân phối khí thấp áp dầu khí Việt Nam (PV GAS D) đã tích cực tổ chức nhiều chương trình hưởng ứng Tháng an toàn PCCC và Ngày toàn dân PCCC.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy cơ sở triển khai hệ thống chữa cháy.

Luyện tập an toàn - phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ

“Hội thao An toàn – Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ năm 2023” được tổ chức tại Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Nhơn Trạch – Khu công nghiệp Vinatex Tân Tạo, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Nâng cao trình độ, kỹ năng, sẵn sàng ứng phó Hội thao An toàn – Phòng cháy chữa cháy – Cứu nạn cứu hộ năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Đây là cơ sở để các thành viên tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ trong thực tế.

Hội thao diễn ra với sự góp mặt của đồng chí thiếu tá Phạm Phúc Phương – Phó Đội trưởng Đội PCCC&CNCH khu vực Nhơn Trạch, ông Huỳnh Ngọc Tý – bác sỹ Phòng khám Đa khoa Long Bình, bà Đỗ Thị Thanh Hoa – Giám đốc ban Hành chính nhân sự Công ty Vinatex Tân Tạo, đại diện lãnh đạo các phòng/đơn vị của PV GAS D và hơn 70 cán bộ công nhân viên (CBCNV) chia thành 9 đội đến từ các đơn vị: Văn phòng công ty, Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Vũng Tàu, Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Nhơn Trạch, Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Miền Bắc, Đội Hỗ trợ sản xuất và đội khách mời Công ty Vinatex Tân Tạo.

Các đội tham gia thi đấu gồm 2 khối (khối điều hành và khối sản xuất) với 3 nội dung: bài thi cứu người bị nạn, sơ cấp cứu; bài thi đội hình chạy tiếp sức 2 x 100m; bài thi rải vòi chữa cháy.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, kịch tính với tinh thần thi đấu nghiêm túc, đầy quyết tâm của các đội tham gia, hội thao diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Ở khối điều hành, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Văn phòng công ty, giải Nhì thuộc về Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp Nhơn Trạch, giải Ba thuộc về Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Vũng Tàu và giải Khuyến khích thuộc về Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Miền Bắc.

Trong khối sản xuất, giải Nhất thuộc về Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Nhơn Trạch, giải Nhì thuộc về Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Vũng Tàu, giải Ba thuộc về Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp Miền Bắc (XNMB) và giải Khuyến khích thuộc về 2 đơn vị: Đội Hỗ trợ sản xuất, Công ty Vinatex Tân Tạo.

Hội thao An toàn PCCC&CNCH - năm 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Đây là cơ sở để các thành viên đội PCCC&CNCH tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ trong thực tế.

Ban tổ chức đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của tổ trọng tài, khách mời và lãnh đạo công ty. Trên cơ sở đó, Ban tổ chức sẽ tiếp tục duy trì kế hoạch tập luyện cho Đội PCCC&CNCH, nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn, PCCC&CNCH, góp phần đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Diễn tập phương án chữa cháy, ứng cứu sự cố hóa chất

Đội thi tham gia bài thi cứu người bị nạn, sơ cấp cứu.

Thực hiện kế hoạch an toàn vệ sinh lao động của công ty năm 2023 về công tác diễn tập phương án PCCC&CNCH định kỳ hàng năm, ngày 10/10/2023, tại Trạm Phân phối khí thấp áp LGDS Tiền Hải, XNMB đã phối hợp với các lực lượng tổ chức buổi “Diễn tập phương án chữa cháy, ứng cứu sự cố hóa chất và cứu nạn cứu hộ năm 2023” nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp cho lực lượng tại chỗ và đánh giá công tác phối hợp ứng cứu giữa XNMB với các lực lượng bên ngoài để có cơ sở cải tiến cho công tác PCCC&CNCH tại đơn vị trong thời gian tới.

Tham dự buổi diễn tập có sự hiện diện của lãnh đạo Phòng cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Thái Bình (PC07), Phòng An ninh – Kinh tế Công an tỉnh Thái Bình, Sở Công thương tỉnh Thái Bình, Công an huyện Tiền Hải, Bệnh viện Đa khoa huyện Tiền Hải, Công an xã Đông Cơ, UBND xã Đông Cơ, lãnh đạo và CBCNV PV GAS D.

Phương án diễn tập PCCC, ứng cứu sự cố hóa chất và CNCH năm 2023 tại XNMB với tình huống giả định “Đám cháy bùng phát do chập điện gây cháy giấy tờ trong kho tầng 3 của nhà văn phòng và có một người bị bỏng nhiệt”. Ngay sau khi phát hiện sự cố, các thành viên trong đội PCCC cơ sở đã nhấn chuông thông báo, cứu người bị nạn, sơ tán nhân viên trong văn phòng, thực hiện chữa cháy tại chỗ và phun nước chữa cháy, làm mát khu vực xung quanh, chống cháy lan. Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải và Cảnh sát PCCC tỉnh Thái Bình tiếp nhận thông báo, kịp thời hỗ trợ cứu người bị nạn, phối hợp chữa cháy đến khi đám cháy dập tắt hoàn toàn.

Buổi diễn tập PCCC và ứng cứu sự cố tràn đổ hóa chất tại XNMB năm 2023 đã thành công tốt đẹp trên tinh thần phối hợp nghiêm túc theo đúng phương án đề ra. Ngoài việc rèn luyện, thực tập kỹ năng chữa cháy, ứng cứu sự cố và cứu nạn cứu hộ, buổi diễn tập cũng mang những nội dung tuyên truyền để CBCNV nâng cao ý thức về công tác PCCC, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra, đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh./.