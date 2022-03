Quan hệ thương mại Việt Nam - Anh đạt kết quả khả quan từ UKVFTA

(TBTCO) - Năm 2021 là năm đầu tiên Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đã đạt kết quả khả quan. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Vương quốc Anh đạt hơn 5,77 tỷ USD, tăng 16% so với năm 2020. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam tăng 24% so với cùng kỳ.

TTXVN