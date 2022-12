(TBTCO) - Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm 2022, dịp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, đáng chú ý là vụ vận chuyển gần 900 chai rượu có dấu hiệu nhập lậu.

Cụ thể, vào lúc 16h45 ngày 21/12, Công an thành phố Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đã đón dừng, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 89H-020.28 do Lê Trọng Hiếu, (32 tuổi), ở thôn Minh Hải, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa điều khiển. Xe ô tô này đi qua đường tránh thành phố Đồng Hới và có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 885 chai rượu do nước ngoài sản xuất. Lô rượu gồm các nhãn hiệu như: Johnnie walker red label, Chivas Regal 12, Chivas Regal 18, Royal Salute 21, Chivas Regal 25…

Quảng Bình: Bắt giữ gần 900 chai rượu có dấu hiệu nhập lậu. Ảnh: CTV

Trên sản phẩm không dán tem rượu nhập khẩu theo quy định. Thời điểm kiểm tra, Lê Trọng Hiếu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Số rượu ngoại này được ngụy trang rất tinh vi trong các thùng trái cây thanh long từ các tỉnh phía Nam trên đường vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Cũng trong ngày 21/12, lực lượng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 37H-028.19 do Hoàng Ngọc Vinh (35 tuổi), trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, điều khiển.

Qua kiểm tra, công an phát hiện nhiều hàng điện tử, gồm: điện thoại di động nhãn hiệu Apple, Samsung, Redmi, Realme; máy tính bảng, đồng hồ thông minh, máy tính xách tay cùng nhiều phụ kiện điện thoại, phụ kiện máy tính các loại… trị giá trên 600 triệu đồng. Lái xe Hoàng Ngọc Vinh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa.

Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập hồ sơ, tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật./.