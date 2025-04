Quảng Ninh: Gắn kết du lịch với tiêu thụ nông sản địa phương

Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh quý I/2025 ước đạt 5,68 triệu lượt, tăng 6% so với cùng kỳ, tăng 3% so với kế hoạch, đứng thứ 3 cả nước. Trong đó khách quốc tế ước đạt 1,17 triệu lượt, khách lưu trú ước đạt 1,18 triệu lượt, tăng 22% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 13.180 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.