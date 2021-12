Quảng Ninh: Hợp long cầu Vân Tiên

(TBTCO) - Ngày 5/12, sau 11 tháng thi công trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những mẻ bê tông cuối cùng đã được rót xuống để hợp long cầu Vân Tiên - cây cầu dài nhất tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm này, nối liền 2 huyện Vân Đồn và Tiên Yên.

Cầu Vân Tiên là cây cầu lớn nhất trong tổng số 32 cầu trên toàn tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đồng thời là cây cầu dài nhất tỉnh Quảng Ninh đến thời điểm này. Cầu được thiết kế kết cấu vĩnh cửu bê tông cốt thép dài 1.515m gồm 3 nhịp đúc hẫng khẩu độ (55+90+55)m và 32 nhịp superT; bề rộng mặt cầu 25,25m; tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe ô tô và 2 làn dừng khẩn cấp đảm bảo tốc độ tối đa 120km/h. Công trình khởi công đầu năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trong quá trình triển khai, công trình được các chuyên gia đánh giá là có độ khó cao do điều kiện địa hình, địa chất khu vực phức tạp, dòng nước thủy triều chảy siết, chênh lệch 3 - 5m, dưới đáy là tầng đá, chiều sâu mức nước trên 17m (tương đương cầu Bãi Cháy).

Do đó, việc định vị khoan nhồi, neo hệ thống nổi để phục vụ thi công mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, việc huy động nhân lực bổ sung về công trường rất khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, bùng phát tại nhiều khu vực; giá thành nguyên vật liệu tăng cao, đặc biệt là giá thép xây dựng trong nước đã tăng 50% so với thời điểm triển khai dự án; thời tiết cực đoan, mưa nhiều... đã ảnh hưởng tới công tác tổ chức thi công tổng thể dự án.

Tuy nhiên, để đảm bảo công trình hoàn thành đồng bộ cùng tuyến cao tốc trong năm 2021, tỉnh Quảng Ninh đã rất tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu, vừa sát sao chỉ đạo tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn để thi công hiệu quả nhất trên cơ sở áp dụng tối đa công nghệ tiên tiến trong làm cầu hiện nay.

Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh đã tham vấn ý kiến tư vấn từ các chuyên gia đầu ngành để thống nhất giải pháp thi công phù hợp; thực hiện khảo sát rất kỹ từng vị trí mũi khoan, thực hiện khoan mồi, thí nghiệm địa chất tại công trường, lựa chọn thời điểm thủy triều phù hợp để thi công cẩn trọng, kỹ lưỡng từng vị trí cọc.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy, cùng đại diện chủ đầu tư, nhà thầu, đổ mẻ bê tông cuối cùng hợp long cầu Vân Tiên.

Đồng thời, tỉnh tiến hành điều chỉnh biểu đồ tiến độ đối với từng hạng mục công việc, tăng ca, tăng kíp, tăng thiết bị; chuyển trạng thái công trường sang khép kín nhằm phòng ngừa nguồn dịch bệnh từ bên ngoài để đảm bảo duy trì hoạt động liên tục.

Trên công trường thường xuyên duy trì gần 300 cán bộ, công nhân, tổ chức thi công liên tục trong 3 ca, lượng phương tiện, thiết bị, nhân lực bố trí tăng gấp đôi so với phương án tổ chức thi công theo dự thầu. Trong đó, có khá nhiều công nhân đã bám trụ công trường từ ngày đầu, thi công xuyên tết, đến nay vẫn chưa một lần về thăm nhà.

Tháng 4/2021 cơ bản các hạng mục cọc khoan nhồi cầu chính đã hoàn thành để chuyển sang giai đoạn thi công bệ mố, trụ và thân cầu. Đến nay, công trình cầu đã được hợp long để chuyển sang giai đoạn hoàn thiện các hạng mục như điện chiếu sáng, thảm nhựa mặt cầu, hệ thống an toàn giao thông và cảnh quan…

Khi hoàn thành, cầu Vân Tiên sẽ là công trình mang ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển, đổi mới, trưởng thành của công nghệ thi công cầu đường Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Bởi cầu Vân Tiên là cầu dài nhất tỉnh Quảng Ninh song lại thi công trong chưa đầy một năm (thường những cây cầu dạng này, phải mất khoảng 3 năm mới có thể hoàn thành).

Điều này khẳng định việc làm chủ công nghệ, nỗ lực vượt khó của chủ đầu tư, nhà thầu và quyết tâm hoàn thành đồng bộ tuyến cao tốc dọc tỉnh của Quảng Ninh trong bối cảnh khó khăn bởi dịch bệnh, đóng góp vào tăng trưởng năm 2021 của tỉnh.

Cầu Vân Tiên hoàn thành cùng tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sẽ rút ngắn thời gian từ Hà Nội đi Móng Cái xuống còn khoảng 3 giờ; kết nối với các khu kinh tế trọng điểm, tạo thuận lợi giao thông đường bộ từ hướng Lạng Sơn đi Móng Cái, Vân Đồn, Hạ Long, phát huy sân bay Vân Đồn; kết nối cửa ngõ giao thương của Việt Nam, ASEAN với Trung Quốc; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, kết nối các khu kinh tế trọng điểm và thu hút các nhà đầu tư trong, ngoài nước đến nghiên cứu đầu tư tại các địa phương có tuyến cao tốc đi qua.