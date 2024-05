Ra mắt nền tảng số giúp phát hiện sớm rủi ro an toàn thông tin

(TBTCO) - Tại hội thảo và triển lãm an toàn không gian mạng Việt Nam - Vietnam Security Summit 2024 chủ đề "An toàn trong thời kỳ bùng nổ của trí tuệ nhân tạo" diễn ra ngày 30/5, Cục an toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai trương nền tảng quản lý và phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro an toàn thông tin.

Nền tảng quản lý và phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro an toàn thông tin là nền tảng số thứ tư được Cục An toàn thông tin thiết lập để hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quản lý và triển khai bảo đảm an toàn thông tin mạng. Trước đó, ba nền tảng số đã được đưa vào vận hành từ giai đoạn trước gồm có nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; nền tảng hỗ trợ điều phối, ứng cứu sự cố; nền tảng hỗ trợ điều tra số. Ra mắt nền tảng số giúp phát hiện sớm rủi ro an toàn thông tin. Ảnh: Nguyễn Vân Trong phát biểu khai mạc Vietnam Security Summit 2024, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long cho biết, để tạo ra một không gian mạng an toàn, bảo vệ người dân trước các nguy cơ tấn công từ không gian mạng, bên cạnh trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách hay các doanh nghiệp an toàn thông tin mạng, việc đảm bảo an toàn thông tin cần có sự chung tay của toàn xã hội. Nền tảng này đi vào sử dụng sẽ đóng góp lớn cho công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể tham gia sử dụng ngay, miễn phí phục vụ cho công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. Theo một báo cáo, trong năm 2023, thế giới ước tính thiệt hại tới 8.000 tỷ USD bởi các cuộc tấn công mạng, tương đương gần 21 tỷ USD mỗi ngày, con số đó dự kiến ​​sẽ tăng lên 9.500 nghìn tỷ USD vào năm 2024. Cứ sau 11 giây lại có một tổ chức trên toàn cầu bị tấn công ransomware.

Song Linh