(TBTCO) - Tiếp tục hành trình đưa Ford Ranger tới gần hơn với những người phụ nữ hiện đại, Ranger for Her 2021của Ford Việt Nam đã quay trở lại với một góc nhìn rất mới - nơi Ranger không chỉ là một biểu tượng cho phong cách sống và cá tính mà còn là bạn đồng hành dung dị, thân thiết và đáng tin cậy trong cuộc sống đời thường.

Ranger for Her 2021 được ưa chuộng thích hợp với những người phụ nữ hiện đại bởi ngoại hình thu hút cùng khả năng vận hành linh hoạt, đa năng như một người bạn hoàn hảo cùng cả gia đình tận hưởng những giá trị sống ý nghĩa và trọn vẹn.

Ford Ranger song hành như một “trợ thủ" đắc lực giúp người phụ nữ vượt qua mọi trở ngại của địa hình đa dạng nhờ các tính năng ga tự động thích ứng hay hộp số tự động 10 cấp.

Theo đó chiếc xe sẽ luôn tự tìm được cấp số và tốc độ phù hợp dựa trên cài đặt sẵn và tình hình giao thông thực tế, việc của những nữ chủ nhân chỉ còn là đánh lái và tận hưởng chuyến đi êm ái, trơn tru và những cung đường tuyệt đẹp.

Nếu ưu tiên của chị em là một chiếc xe an toàn thì Ford Ranger là câu trả lời hoàn hảo với hàng loạt tính năng an toàn và hỗ trợ người lái tiên tiến trên các dòng xe Ranger, tiêu biểu như hệ thống hỗ trợ đổ đèo, khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống trượt, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát theo tải trọng và kiểm soát chống lật xe. Đây là một trang bị thông minh giúp người phụ nữ vững tâm lý trong các tình huống như dừng hay đi xuống dốc…

Ranger For Her 2021 - Cuộc đối thoại với người phụ nữ hiện đại. Ảnh: Nguyễn Vân

Đối với những hành trình trong đô thị, một chiếc xe di chuyển linh hoạt, được trang bị vô lăng trợ lực điện cùng hàng loạt cảm biến, camera lùi và tính năng đỗ xe tự động phanh khẩn cấp chủ động như Ranger giúp những nữ chủ nhân luôn có được sự tự tin và thư thái. Các nút điều chỉnh quan trọng của Ford Ranger đã được thiết kế ngay trong tầm tay người lái, giúp các chị em luôn dễ dàng quan sát và thao tác an toàn.

Ngược lại, khi muốn chinh phục những cung đường off-road, tìm đến cảm giác phiêu lưu, để cân bằng lại cuộc sống, công nghệ động cơ Bi-Turbo mạnh mẽ, cùng khung gầm bằng thép chịu lực siêu cứng, hệ thống giảm xóc được cải tiến và khả năng lội nước sâu đến 800mm của Ford Ranger sẽ hỗ trợ đắc lực cho các nữ chủ nhân làm chủ mọi hành trình.

Mang dáng vẻ và hoạt động mạnh mẽ nhưng Ranger vẫn có được khoang nội thất tiện nghi, hiện đại. Ranger cũng không quên chiều lòng các chị em khi trang bị hơn 20 hộc ngăn chứa đồ để giúp người phụ nữ Ranger có thể dễ dàng mang theo cả “bàn trang điểm” của mình. Dù đang trên những chuyến công tác hay hành trình off-road, chị em vẫn tự tin làm đẹp cho bản thân ở bất cứ nơi đâu. Các thiết bị điện tử của các chị em cũng sẽ luôn được sạc đầy nhờ cổng cắm điện 230V hay cổng sạc USB, để chủ nhân yên tâm khám phá những vùng đất xa xôi nhất.

Có thể nói nhịp sống hiện đại với nhiều cơ hội rộng mở đã khích lệ những người phụ nữ thể hiện nhiều hơn bản sắc cá nhân cũng như nỗ lực để tạo dấu ấn mạnh mẽ với những đóng góp tích cực cho xã hội. Trên những hành trình đầy cảm hứng nhưng cũng không kém phần thách thức đó, những người phụ nữ sẽ cần một người bạn đồng hành mạnh mẽ và đáng tin cậy.

Hiểu được điều này, Tập đoàn Ford Motors đã khởi động chiến dịch Ranger for Her từ năm 2020. Được lan toả dựa trên những câu chuyện và trải nghiệm có thật đến từ những người phụ nữ đằng sau tay lái, chiến dịch Ranger for Her đã góp phần khẳng định thông điệp Ranger là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi khách hàng, trong đó có các khách hàng nữ, giúp họ tự tin làm chủ mọi khía cạnh cuộc sống./.