Thương hiệu Toyota vắng bóng khỏi top 10 xe bán chạy nhất tháng 2/2024

(TBTCO) - Đứng đầu top 10 là Ford Ranger với gần 900 xe tới tay khách hàng, tiếp theo là các mẫu xe Nhật và Hàn. Đáng chú ý danh sách này không còn sự góp mặt của các mẫu xe từ thương hiệu Toyota.

Danh sách top 10 xe bán chạy nhất tháng 2/2024

Theo số liệu từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công (TC Motor), kết thúc tháng 2/2024, doanh số bán hàng toàn thị trường đã ghi nhận mức giảm rất mạnh so với tháng trước đó. Đáng chú ý, những mẫu xe nằm trong top 10 ô tô bán chạy nhất đều sở hữu doanh số chưa tới 1.000 chiếc.

Theo đó, Ford Ranger dẫn đầu bảng xếp hạng với 880 xe bán ra, giảm tới 23% so với tháng 1/2024. Vị trí thứ 2 thuộc về mẫu MPV - Mitsubishi Xpander khi có 641 xe tới tay người mua, giảm tới 50% so với tháng trước (1.285 xe).

Trong tháng 2 vừa qua, Honda City bán ra thị trường được 640 xe, tăng 32% so với trước. Doanh số này giúp City tăng lên vị trí thứ 3, tăng 7 bậc so với tháng trước. Trong khi đó, Mazda CX-5 giữ vững ở vị trí thứ 4 với doanh số 600 xe, giảm 34,5% so với tháng 1/2024 (807 xe).

Đáng chú ý, một số mẫu xe “đinh” của Toyota như Vios hay Corolla Cross hoàn toàn “biến mất” khỏi bảng xếp hạng xe bán chạy nhất và có doanh số khá ảm đạm, trong đó mẫu sedan Vios - ông vua doanh số một thời chỉ có 170 xe bàn giao, giảm mạnh 354 xe; còn Corolla Cross thì chỉ vỏn vẹn 99 chiếc./.