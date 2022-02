Rét đậm, rét hại tại các tỉnh phía Bắc có thể kéo dài đến 22/2

(TBTCO) - Sáng ngày 19/2, miền Bắc đón đợt mưa rét. Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là đợt rét đậm, rét hại nhất từ đầu mùa tới nay. Nhiều nơi có mưa to và nhiệt độ hạ thấp rất nhanh. Cảnh báo trong mưa giông khả năng xảy ra lốc, gió giật. Thời tiết xấu dự báo còn kéo dài đến ngày 22/2.

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ hôm nay đến ngày 21/2, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đặc biệt từ hôm nay đến hết ngày mai, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại. Ảnh minh họa

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế từ hôm nay đến ngày 21/2, có mưa, mưa rào và có nơi có giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng từ hôm nay, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Riêng từ ngày 20-22/2, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ, vùng núi 3 - 6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Riêng khu vực Hà Nội, từ hôm nay đến ngày 20/2 có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 11 độ.

Trước dự báo tác động của không khí lạnh nêu trên, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận về việc chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

Theo đó, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn./.