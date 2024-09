Sai phạm về thuế, CSV bị phạt và truy thu 184 triệu đồng

(TBTCO) - Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam (mã Ck: CSV). Theo đó, tổng số tiền mà Công ty này bị phạt, truy thu và chậm nộp là 184 triệu đồng.

QqTheo quyết định xử phạt, CSV đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế nhà thầu phải nộp.

Ảnh minh họa.

Với những vi phạm trên, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh quyết định xử phạt hơn 53 triệu đồng đối với Công ty này. Trong đó, Công ty bị xử phạt 7 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT phải nộp; 29 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp và 17 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu sổ tiền thuế nhà thầu.

Bên cạnh đó, Công ty cũng bị truy thu thuế nhà thầu tổng cộng 88 triệu đồng và tiền chậm nộp tiền thuế nhà thầu hơn 43 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền bị phạt và truy thu của CSV là khoảng 184 triệu đồng.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét, kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của CSV tăng 11% lên gần 832 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ lên mức 156 tỷ đồng.

Năm 2024, Công ty đề ra kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu hợp nhất đạt 1.640 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 261 tỷ đồng (không tính cổ tức từ công ty con là 15 tỷ đồng), lần lượt tăng 3% và 13% so với kết quả năm 2023.

Như vậy, sau nửa đầu năm 2024, Công ty đã hoàn thành gần 51% kế hoạch doanh thu và 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Công ty đạt 1.809 tỷ đồng, tăng gần 5% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần 33% lên 143 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng nhẹ lên 550 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 41%, lên 303 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho gần như giữ nguyên ở mức 365 tỷ đồng./.