(TBTCO) - Báo cáo tình hình kinh tế của Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Đức cho biết sản lượng kinh tế Đức đã giảm mạnh sau 5 tháng tăng liên tiếp.

Công nhân làm việc trên dây chuyền lắp ráp xe ôtô của Hãng Volkswagen ở Wolfsburg (Đức).

Trong tháng 3, sản lượng sản xuất trong lĩnh vực chế tạo đã giảm bình quân 3,9% so với tháng trước, trong đó sản lượng các ngành công nghiệp giảm 4,6%, sản lượng ngành xây dựng tăng nhẹ. Trong lĩnh vực năng lượng, do giá cao dẫn đến nhu cầu giảm đáng kể, sản lượng đã giảm 11,4%.

Các đơn đặt hàng mới trong lĩnh vực sản xuất cũng giảm đáng kể trong tháng 3, ở mức 4,7% so với tháng 2 trước đó. Nhu cầu đặt hàng từ các khu vực ngoài đồng euro giảm mạnh ở mức 13,2%, trong khi đơn đặt hàng từ khu vực đồng euro tăng 5,6% và các đơn hàng trong nước giảm 1,8%.

Trong tháng 3, doanh số bán lẻ cũng giảm nhẹ so với tháng 2 và giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân là do giá cả tăng mạnh.

Trong tháng 4, tỷ lệ lạm phát tăng lên mức 7,4%, giá năng lượng tăng 35,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi giá lượng thực tăng 8,6%. Lạm phát và xung đột ở Ukraine có thể sẽ tiếp tục đè nặng lên môi trường tiêu dùng trong những tháng tới.

Trong khi đó, thị trường lao động Đức vẫn có sự phục hồi bất chấp xung đột tại Ukraine. Trong tháng 3, tỷ lệ việc làm mới tăng mạnh.

Theo ước tính sơ bộ, 45,2 triệu sống tại Đức đã có việc làm, nhiều hơn 735.000 người so với cùng kỳ năm ngoái./.