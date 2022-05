Tổng thu bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc chiếm tỷ lệ rất nhỏ Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tại thời điểm này, tổng thu bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN chỉ chiếm 0,33% so với tổng thu qua KBNN; số chi NSNN bằng tiền mặt qua KBNN chiếm 0,63% so với tổng chi qua KBNN, chủ yếu là chi đặc biệt, chi an ninh, quốc phòng); từ đó, góp phần giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt trong khu vực công và tiết kiệm chi phí xã hội.