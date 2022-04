SHB đặt mục tiêu năm 2022 tăng trưởng 87% lợi nhuận

(TBTCO) - Kết thúc quý I/2022, trên HOSE, chỉ số VN-Index đạt 1.492,15 điểm, tăng 25,24% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, thanh khoản cũng tăng tốt so với cùng kỳ, khi giá trị giao dịch bình quân phiên đạt trên 25.908 tỷ đồng/phiên, tăng 67% so với cùng kỳ.