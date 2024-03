SNB “dài cổ” chờ đợi động thái cắt giảm lãi suất từ Fed và ECB

(TBTCO) - Theo đa số các nhà kinh tế được Reuters thăm dò, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) sẽ đợi đến ít nhất là tháng 6 trước khi cắt giảm lãi suất, với mức độ nông hơn trong năm nay so với các ngân hàng cùng ngành.

SNB có thể chọn chờ đợi cho đến khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bắt đầu cắt giảm lãi suất, dự kiến ​​​​rộng rãi vào tháng 6, để ngăn chặn sự suy yếu thêm của đồng franc Thụy Sĩ.

Vào tháng 12 năm ngoái, SNB đã cho biết, họ không còn tập trung vào việc bán ngoại tệ để nâng đỡ đồng franc như một biện pháp nhằm giảm lạm phát nhập khẩu, Chủ tịch SNB Thomas Jordan cho biết điều này không còn cần thiết nữa.

Theo đó, đồng franc giảm giá có nguy cơ bùng phát lạm phát, giảm xuống mức thấp gần 2 năm rưỡi là 1,2% trong tháng 2 và nằm trong mục tiêu 0%-2% của ngân hàng trung ương kể từ tháng 5/2023.

Đồng franc đã giảm khoảng 3,5% từ đầu năm đến nay và một số người cho rằng, việc cắt giảm lãi suất bất ngờ trước các ngân hàng trung ương lớn khác có thể khiến đồng franc suy yếu hơn nữa.

Đồng franc Thụy Sĩ đã mất giá một chút so với đồng đô la Mỹ và đồng Euro. Ảnh: TL

Vậy lãi suất của SNB sẽ diễn biến ra sao?

Đa số gần 80%, 25 trong số 32 nhà kinh tế trong cuộc thăm dò ngày 13-18/3 của Reuters dự đoán, SNB sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 1,75% - mức thấp nhất trong số các ngân hàng trung ương của các quốc gia G10 ngoài Ngân hàng Nhật Bản - vào ngày 21/3.

Chia sẻ về câu chuyện này, Alessandro Bee, nhà kinh tế tại UBS cho biết, có một số lý do dẫn đến việc cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và giữ nguyên lãi suất trong tháng 3. Đồng franc Thụy Sĩ đã mất giá một chút so với đồng đô la Mỹ và đồng Euro kể từ đầu năm.

Kết quả khảo sát phù hợp với giá thị trường cho lần cắt giảm lãi suất đầu tiên, gần đây mới thay đổi sang tháng 6 từ tháng 3, sau một động thái tương tự vào đầu năm nay dựa trên kỳ vọng về lần cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed và ECB.

Tuy nhiên, không có sự đồng thuận rõ ràng giữa các nhà kinh tế về thời điểm chính xác của đợt cắt giảm đầu tiên. Trong khi 14 người dự đoán nó sẽ xảy ra vào tháng 6, thì 11 người dự đoán đợt giảm đầu tiên sẽ diễn ra vào quý 3 hoặc muộn hơn. Chỉ có 7 người cho biết SNB sẽ cắt giảm vào ngày 21/3 tới.

Bee của UBS cho biết, họ sẽ thận trọng cắt giảm lãi suất trong tình huống mà không thể chắc chắn liệu ECB và Fed có làm theo hay không. “Vẫn có khả năng Fed và ECB sẽ giữ lãi suất lâu hơn” - Bee chia sẻ thêm.

Nhưng Thụy Sĩ cũng có tỷ lệ lạm phát rất thấp, thấp hơn nhiều so với Mỹ hoặc khu vực đồng Euro. “Chúng tôi đã dự báo từ lâu rằng lạm phát sẽ giảm xuống gần 1% vào đầu năm nay và SNB sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Và với dự báo lạm phát không đồng thuận của chúng tôi phần lớn đã được hiện thực hóa, chúng tôi nghĩ điều đó có khả năng SNB sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất vào ngày 21/3” - Adrian Prettejohn, nhà kinh tế châu Âu tại Capital Economics cho hay.

SNB sẽ cắt giảm lãi suất tích lũy 50 điểm cơ bản xuống 1,25% trong năm nay, các trung bình khảo sát cho thấy. Nếu thành hiện thực, con số đó sẽ thấp hơn mức giảm lãi suất từ ​​75 đến 100 điểm cơ bản mà Fed và ECB dự kiến.

Cuộc thăm dò của Reuters cho thấy lạm phát dự kiến ​​sẽ ở mức trung bình 1,5% trong năm nay, trước khi giảm xuống 1,3% vào năm 2025 và 2026.

Chiara Angeloni, nhà kinh tế châu Âu tại Bank of America lưu ý, chúng tôi giữ lời kêu gọi SNB tạm dừng lâu hơn, sau đó là chu kỳ cắt giảm muộn hơn/chậm hơn so với ECB. Nếu lạm phát trong nước trở nên mạnh hơn SNB nghĩ... chúng tôi kỳ vọng SNB sẽ đưa ra các điều kiện tài chính chặt chẽ hơn thông qua việc tăng giá ngoại hối - do đó, bảng cân đối tài sản nước ngoài sẽ giãn ra - thay vì lãi suất cao hơn".

Khi được hỏi về rủi ro lớn hơn xung quanh mức độ cắt giảm lãi suất trong năm nay, phần lớn các nhà kinh tế, 10/18, cho biết con số này có thể ít hơn họ mong đợi và 8 người cho biết có thể nhiều hơn./.