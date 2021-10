SSI thuộc Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2020

(TBTCO) - Với vị thế định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán SSI đã liên tục đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong thời gian qua. Nối tiếp thành công ấy, ngày 11/10/2021, SSI lần thứ 3 đã được vinh danh là “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2020”.

Vượt qua các tiêu chí gắt gao, những doanh nghiệp như SSI khi nằm trong “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” đều vinh dự là những công ty có quy mô lớn hơn, giá trị vốn hóa cao hơn, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.

Việc SSI lần thứ 3 được vinh danh trong “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” đã tiếp tục khẳng định vị thế, chất lượng dịch vụ và niềm tin của nhà đầu tư dành cho công ty. Điều này cho thấy những nỗ lực của đội ngũ SSI khi linh hoạt phát triển, đem đến những giá trị tốt nhất khách hàng, đối tác và cổ đông trong một năm đặc biệt biến động như 2020.

SSI được vinh danh trong "Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2020".

Nhìn lại thị trường chứng khoán năm 2020, dưới tác động của dịch bệnh, VN-Index đã có những lúc rơi xuống đáy 659,21 điểm, gây ra hoang mang không nhỏ cho nhà đầu tư. Nhưng chính thời gian này, SSI với tiềm lực vững mạnh và đội ngũ chuyên gia phân tích tư vấn chuyên nghiệp vẫn luôn theo sát đồng hành cùng nhà đầu tư.

Thành công quản trị rủi ro, bảo vệ tài sản nhà đầu tư, đồng thời nắm bắt cơ hội, khi thị trường chứng khoán bứt phá kết thúc năm với chỉ số tăng thêm 447 điểm, SSI cũng ghi nhận cho riêng mình những kết quả kinh doanh vượt trội. Năm 2020, SSI ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 4.580,8 tỷ đồng, tăng 38,5% so với doanh thu năm trước đó, đạt 166% kế hoạch kinh doanh. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của công ty đạt 1.557,6 tỷ đồng, tăng 40,8% so với kết quả năm 2019, đạt 179% kế hoạch kinh doanh 2020 về lợi nhuận.

Những nỗ lực của đội ngũ SSI không chỉ dừng tại đây, hành trình xây dựng thị trường chứng khoán yêu cầu sự bền bỉ và kiên định. Tính đến 6 tháng đầu năm 2021, tổng tài sản SSI đạt mức 41.910 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 11.400 tỷ đồng và đang triển khai các phương án tăng vốn điều lệ lên xấp xỉ 9.860 tỷ đồng - giữ vững vị thế là công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2021, SSI ước đạt gần 2.100 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng 94% so với kết quả 1.080 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2020 và vượt 12% so với kế hoạch đặt ra.

Hiện SSI đang dẫn đầu thị trường về mảng cho vay margin với dư nợ ký quỹ cuối quý III đạt kỷ lục 18.100 tỷ đồng. Số lượng tài khoản mở mới tại SSI trong quý III/2021 tăng 17,4% so với quý trước và tăng 323% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị giao dịch của SSI trong quý III/2021 tăng trưởng tích cực, đạt 7,5% so với quý II (cao hơn mức tăng trưởng bình quân của thị trường chung là 4,2%) và tăng 247% so với cùng kỳ./.