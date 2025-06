Sự thật phía sau hàng loạt hộ kinh doanh đóng cửa ngừng hoạt động: Có phải do thuế?

Hiệu quả từ công tác tăng cường quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh: Theo báo cáo của Cục Thuế, lũy kế 4 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước từ hộ, cá nhân kinh doanh ước đạt 11.673 tỷ đồng, bằng 36,5% nhiệm vụ thu và bằng 125,9% so với cùng kỳ năm 2024 thực hiện. Nguyên nhân thu ngân sách đạt khá so với tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu và tăng trưởng so với cùng kỳ chủ yếu do trong những tháng đầu năm 2025, ngành Thuế triển khai quyết liệt trong công tác chỉ đạo chống thất thu thuế từ hộ, cá nhân kinh doanh, thực hiện thu thuế từ Cổng thông tin điện tử dành cho hộ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai, nộp thuế từ thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Thông tin về kết quả triển khai công tác chống thất thu đối với hộ kinh doanh theo Đề án 420/QĐ-TCT, Cục Thuế cho biết, lũy kế đến ngày 22/5/2025, toàn ngành đã rà soát đưa thêm vào quản lý 197.183 hộ kinh doanh, xử lý 68.997 hộ kinh doanh với tổng số thuế truy thu, phạt gần 618,4 tỷ đồng, số thuế lập bộ mới, tăng thu trong năm 2025 là hơn 469 tỷ đồng. Cụ thể, về công tác rà soát đối tượng: Trong 197.183 hộ được đưa thêm vào quản lý, có 8.876 hộ bị xử lý về vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh/đăng ký thuế với tổng số thuế truy thu, phạt là trên 46 tỷ đồng và số thuế lập bộ mới trong năm 2025 là 307 tỷ đồng. Về rà soát hóa đơn đầu vào của hộ kinh doanh: Đã xử lý 15.975 hộ qua rà soát hóa đơn đầu vào với số tiền phạt là 1,7 tỷ đồng, xử lý truy thu các kỳ năm trước là 167 tỷ đồng, Số thuế tăng thu năm 2025 là 76 tỷ đồng. Về quản lý dòng tiền: Đã xử lý 16.748 hộ qua biện pháp quản lý dòng tiền với số tiền phạt là 15 tỷ đồng, xử lý truy thu các kỳ năm trước là 343 tỷ đồng, Số thuế tăng thu năm 2025 là 59 tỷ đồng. Về công tác kiểm tra hộ kinh doanh (không bao gồm rà soát hóa đơn đầu vào, dòng tiền): Đã xử lý 7.359 hộ có rủi ro với số tiền phạt là 11 tỷ đồng, xử lý truy thu các kỳ năm trước là 30 tỷ đồng, Số thuế tăng thu năm 2025 là 9 tỷ đồng. Về công tác kiểm tra nội ngành: Đã có 585 đoàn kiểm tra chéo, số lượng hộ kinh doanh đã kiểm tra là 20.039 hộ, số thuế truy thu xử phạt là 4,7 tỷ đồng. Số thuế tăng thu kỳ 2025 là 18 tỷ đồng. Về xây dựng danh sách hộ kinh doanh trọng điểm: Toàn ngành đã rà soát lập danh sách 92.180 hộ kinh doanh trọng điểm, truy thu thuế 2.540 hộ kinh doanh, số thuế đã truy thu trong kỳ là 64 tỷ đồng, số thuế khoán đã điều chỉnh trong kỳ là trên 41 tỷ đồng.