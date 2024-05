Tâm lý đầu tư lạc quan, tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản Việt Nam

(TBTCO) - Chuyên gia đánh giá triển vọng kinh tế của Việt Nam cho năm 2024 được dự báo tích cực, với mức tăng trưởng GDP dự kiến từ 5,5% đến 6,5%, đưa Việt Nam vào Top 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Bên cạnh đó, dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ, cho thấy niềm tin vững chắc của nhà đầu tư.

Bức tranh đầu tư tại khu vực châu Á Thái Bình Dương

Theo báo cáo của Savills APIQ quý I/2024, tâm lý đầu tư tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang thận trọng lạc quan. Mặc dù chi phí vay vốn tăng cao, chênh lệch giá chào bán - chào mua rộng hơn và những lo ngại toàn cầu vẫn tiếp diễn, nhưng một số điểm sáng đang nổi lên. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và Indonesia ghi nhận hoạt động đầu tư tăng trong quý I, lĩnh vực công nghiệp/logistics, trung tâm dữ liệu và khoa học đời sống của Ấn Độ đang bùng nổ.

Tổng quan thị trường bất động sản thương mại châu Á - Thái Bình Dương vẫn yếu trong quý I/2024. Ước tính sơ bộ cho thấy, tổng giá trị đầu tư khu vực (các giao dịch trị giá trên 10 triệu USD, không bao gồm các dự án đang phát triển và các giao dịch đang chờ xử lý) giảm 18,6% xuống còn 27,7 tỷ USD trong quý đầu tiên.

Mặc dù dự kiến lãi suất sẽ được cắt giảm ở hầu hết các thị trường châu Á - Thái Bình Dương sau giữa năm (trừ Nhật Bản và Trung Quốc), nhưng lãi suất khó có thể quay trở lại mức của năm 2019 trong ngắn hạn. Chi phí vay vốn cao hơn, chênh lệch giá chào bán - chào mua rộng và những thách thức toàn cầu dai dẳng vẫn là những yếu tố chính cản trở tâm lý đầu tư.

Tổng quan về Đầu tư tại Việt Nam quý I/2024. Nguồn: APIQ Savills

Ngược lại, bất chấp hoạt động đầu tư chậm lại so với quý trước, các nhà đầu tư vẫn duy trì góc nhìn lạc quan về thị trường bất động sản Ấn Độ. Trong khi nhiều người có thể hoãn các cam kết cho đến sau bầu cử, thì vẫn có sự quan tâm ổn định đến tài sản văn phòng thương mại và công nghiệp/logistics, được thúc đẩy bởi triển vọng kinh tế tích cực.

Báo cáo này cũng chỉ ra một số thị trường mới nổi đang ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể về giá trị đầu tư trong quý I/2024, đặc biệt là Đài Loan, Malaysia và Indonesia. Tại Đài Loan, tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi lĩnh vực văn phòng, do nhu cầu tăng cao đối với các văn phòng hạng A, đặc biệt là từ các nhà đầu tư văn phòng gia đình. Trong khi đó, khối lượng đầu tư ở Malaysia và Indonesia tăng vọt nhờ một số giao dịch mua bán danh mục trung tâm dữ liệu.

Ngành công nghiệp đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ so với các loại tài sản khác trong quý I/2024, chủ yếu được thúc đẩy bởi các giao dịch kho vận logistics, kho lạnh và trung tâm dữ liệu.

Đáng chú ý, các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, vượt quá 1,5 tỷ USD với mức tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Simon Smith - Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Savills phân tích, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chi phí vay vốn cao hơn, khoảng cách giá chào bán - chào mua lớn và những thách thức toàn cầu dai dẳng vẫn là những yếu tố chính cản trở tâm lý đầu tư.

Tuy nhiên, một số điểm sáng vẫn tồn tại khi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và Indonesia đều ghi nhận khối lượng đầu tư tăng trong quý I. Bên cạnh đó, nhu cầu về bất động sản công nghiệp/logistics, trung tâm dữ liệu và khoa học xã hội tại Ấn Độ cũng đang tăng mạnh”.

Niềm tin vững chắc của nhà đầu tư

Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 sẽ đạt từ 5,5% đến 6,5%. Theo IMF, Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới vào năm 2024, sánh ngang với các quốc gia như Ma Cao, Ấn Độ và Philippines.

Ông Troy Griffiths - Phó Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam đánh giá: “Triển vọng kinh tế của Việt Nam cho năm 2024 được dự báo tích cực, với mức tăng trưởng GDP dự kiến từ 5,5% đến 6,5%, đưa Việt Nam vào top 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Dòng vốn FDI đổ vào Việt Nam phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ, với vốn FDI đăng ký mới tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy niềm tin vững chắc của nhà đầu tư đặc biệt vào một số lĩnh vực công nghiệp sôi động”.

Với vốn FDI đăng ký mới tăng mạnh, cho thấy niềm tin vững chắc của nhà đầu tư và một lĩnh vực công nghiệp sôi động. Ảnh: T.L

Báo cáo APIQ dự báo ngành chip bán dẫn của Việt Nam dự kiến sẽ thu hút đầu tư đáng kể trong năm 2024. Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ Đạo luật CHIPS và Khoa học Mỹ, bao gồm khoản tài trợ 500 triệu USD để nâng cao đào tạo về chất bán dẫn, an ninh mạng và môi trường kinh doanh trên toàn cầu. Lam Research (Mỹ), một nhà sản xuất chất bán dẫn hàng đầu, có kế hoạch xây dựng nhà máy với tổng vốn đầu tư từ 1 đến 2 tỷ USD.

Trong lĩnh vực công nghiệp, Tập đoàn Gelex và Frasers Property đang hợp tác để xây dựng các khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn LEED. Họ gần đây đã khởi công Dự án Trung tâm Công nghiệp Yên Mỹ (Hưng Yên), dự án này sẽ cung cấp 159.000 m2 diện tích nhà xưởng linh hoạt.

Ngoài ra, Khu Công nghiệp Đông Mai (Quảng Ninh), bao gồm một nhà máy xây sẵn rộng 71.000 m2, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2024. Becamex IDC Corp vừa ký kết thỏa thuận đầu tư cho dự án Khu công nghiệp Bình Thuận rộng 5.000 ha với tổng vốn đầu tư vượt 800 triệu USD.

Ở phân khúc văn phòng, nhu cầu mạnh mẽ từ các doanh nghiệp sản xuất và IT nước ngoài sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động thị trường văn phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Dự kiến đến cuối năm 2026, nguồn cung văn phòng hạng A và B tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng thêm 200.000 m2, tương đương mức tăng 20% so với hiện tại. Hà Nội dự kiến sẽ đón nhận thêm 220.000 m2, tăng 13% so với hiện tại.