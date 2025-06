4 nhóm đối tượng mới được Nhà nước chi trả toàn bộ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế

(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2025, sẽ có thêm 4 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước chi trả toàn bộ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế, nâng số nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ lên 20 nhóm.

Cụ thể 4 nhóm đối tượng mới được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế gồm: Dân quân thường trực; Người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đang trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Độ tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí được hạ xuống 75 (và 70 đối với hộ cận nghèo). Ảnh minh hoạ

Đối với nhóm dân quân thường trực, việc hỗ trợ 100% bảo hiểm y tế là sự ghi nhận chính thức và thiết thực của Nhà nước đối với những đóng góp và hy sinh của lực lượng này. Điều này không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần to lớn. Khi được đảm bảo về y tế, các chiến sĩ dân quân sẽ yên tâm hơn trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tham gia các nhiệm vụ đột xuất như phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

Đối với nhóm đối tượng người cao tuổi đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng, gồm hai đối tượng: người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất. Trước đây, người từ đủ 80 tuổi mới được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Việc hạ độ tuổi xuống 75 (và 70 đối với hộ cận nghèo) là một bước đi rất nhân văn, hướng tới nhóm đối tượng cần được bảo vệ khẩn cấp nhất khi cuộc sống của họ phụ thuộc vào khoản trợ cấp từ Nhà nước.

Nhóm người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Trợ cấp hưu trí xã hội là một tầng trong hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng, dành cho những người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng (gồm: người đủ 75 tuổi trở lên; không nhận lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ các trường hợp do Chính phủ quy định; có đơn đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; công dân Việt Nam từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo và đáp ứng đủ các điều kiện (không nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng và có đơn đề nghị trợ cấp)). Họ là những người lao động tự do, nông dân... không tích lũy được quỹ hưu trí. Việc được cấp thêm thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đã thực sự hoàn thiện gói an sinh cho nhóm này.

Nhóm người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đang trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đây là những người đã hết tuổi lao động, không đủ điều kiện hưởng lương hưu (đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm), nhưng lại chưa đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (chưa đủ 75 tuổi).