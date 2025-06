Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa Hiến pháp, đánh dấu cột mốc lịch sử của đất nước

Chính thức bỏ mô hình cấp huyện Điều 110 Hiến pháp sửa đổi nêu các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức thành hai cấp, gồm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do luật định. Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội thành lập. Chính quyền địa phương sẽ gồm HĐND và UBND được tổ chức tại các đơn vị hành chính phù hợp với đặc điểm của nông thôn, đô thị, hải đảo. Riêng chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ do Quốc hội quyết định khi thành lập đơn vị hành chính đó.