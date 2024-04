(TBTCO) - Tìm hiểu tại các doanh nghiệp lữ hành, sau ảnh hưởng từ việc tăng trần giá vé máy bay nội địa, cùng xu hướng du lịch tự túc, loại hình "tour" đường bộ và "gói combo" đang được du khách “săn đón” trong dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay.

Một số người chọn du lịch khám phá đến những địa điểm gần nơi sinh sống, làm việc.

Theo đại diện các đơn vị lữ hành, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay người dân đang có 2 xu hướng du lịch: Du lịch “hồi hương” và du lịch ven đô. Một số người lựa chọn về quê thăm gia đình trong 2 ngày nghỉ, số khác chọn du lịch khám phá đến những địa điểm gần nơi sinh sống, làm việc, di chuyển bằng đường bộ.

Tuy nhiên, sau hiệu ứng tăng giá trần vé máy bay nội địa vừa qua, không chỉ dịp nghỉ lễ 30/4, xu hướng du lịch hè năm nay của người dân đang dần chuyển sang mua combo tự túc, bao gồm: Vé máy bay + phòng khách sạn + các dịch vụ khuyến mãi tặng kèm. Ưu điểm lớn nhất của loại hình này là du khách được chủ động về thời gian, địa điểm vui chơi, lộ trình giữa các điểm tham quan trong chuyến du lịch của mình.

Đại diện Công ty Dịch vụ Lữ hành SaigonTourist cho biết, các sản phẩm combo được khai thác nhiều hơn, đang thay thế cho khoảng 30% tour trọn gói. Dịp lễ 30/4, các đơn vị lữ hành nói chung đã có sự chuẩn bị từ cuối tháng 12/2023, do đó, khách hàng đặt tour sớm sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá vé máy bay. Du khách Việt có thói quen đặt tour cận ngày, nên nếu phát sinh đặt thêm các dịch vụ khác nằm ngoài gói của công ty lữ hành đã bán, sẽ phải chịu mức giá cao hơn.

Theo đại diện Công ty Du lịch và Sự kiện Sao Nam Việt, việc du lịch theo hình thức combo chủ yếu đến từ các gia đình nhỏ, thích không gian riêng, hoặc các bạn trẻ muốn tự do khám phá, vui chơi, ăn uống. Với những đoàn khách lớn từ 80 - 100 người, các tour trọn gói truyền thống vẫn ưu tiên được lựa chọn. Bên cạnh đó, chi phí cho loại hình combo này rẻ hơn nhiều, ước tính giảm khoảng từ 50 - 60% so với loại hình tour trọn gói. Khách sẽ đầu tư nhiều hơn cho các hoạt động vui chơi, giải trí và ăn uống. Ghi nhận tại Sao Nam Việt, xu hướng khách đặt combo đã tăng khoảng 10 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái...

Tuy nhiên, một số đơn vị lữ hành vẫn tin rằng, trong “cuộc đua” thu hút khách hàng, tour truyền thống vẫn có vị trí nhất định.

Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Postum Travel, cho biết, combo du lịch, tour du lịch, hay thậm chí du lịch bụi đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, phù hợp cho các đối tượng và nhu cầu khác nhau. Do vậy, khách sẽ không nghiêng hẳn về chọn một loại hình nào.

“Chẳng hạn với Postum Travel, các tour Điện Biên đến hết tháng 4 đang “full” lịch và 100% khách đặt đều là loại hình tour trọn gói. Vì đường bay thẳng đến Điện Biên từ Hà Nội là quãng bay khá ngắn, nên không ảnh hưởng nhiều từ việc tăng giá vé máy bay. Bên cạnh đó, Điện Biên là địa điểm du lịch mang tính lịch sử, phương tiện di chuyển còn khá hạn chế, nên khách vẫn cần có hướng dẫn viên đi cùng để thuyết minh, giới thiệu, cũng như đưa ra lộ trình phù hợp nhất”, anh Thêm thông tin.

Hiện tại, kỳ nghỉ 30/4 chỉ là “bước đệm” cho kỳ nghỉ hè dài ngày, nên khách du lịch thường sẽ chọn chuyến đi ngắn, ven đô hoặc xuất ngoại đường gần để cắt giảm chi phí./.