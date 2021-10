Thị trường tài chính hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng Trong khi nhiều ngành bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh, lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tiếp tục đạt kết quả tích cực, hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 20/9/2021, tổng phương tiện thanh toán tăng 4,95% so với cuối năm 2020; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 4,28%; tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 7,17%. Doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng năm 2021 ước tính tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường chứng khoán phát triển ổn định, với tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế trong 9 tháng ước tính đạt 292,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020.