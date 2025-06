Tập đoàn Đạt Phương “kick-off” dự án Casamia Balanca Hội An

(TBTCO) - Ngày 6/6/2025, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức sự kiện kick-off dự án Casamia Balanca Hội An. Sự kiện quy tụ hơn 500 chuyên viên kinh doanh dày dặn kinh nghiệm đến từ các đơn vị đại lý phân phối uy tín.

Toạ lạc tại trên trục Đà Nẵng – Hội An, Casamia Balanca có quy mô 31,1 ha gồm 363 căn biệt thự, liền kề, song lập chia làm 3 phân khu La suna park, La Riva, La Palma.

Dự án nằm trong vùng đệm khu dự trữ sinh quyển thế giới và liền kề di sản văn hoá phố cổ Hội An. Khu đô thị được bao quanh bởi không gian xanh mát: rừng dừa nước tự nhiên rộng 3,6ha, hồ trung tâm, vịnh biển Cửa Đại và công viên hoa giấy được đầu tư quy mô lớn. Cư dân sẽ chỉ mất vài phút di chuyển đi đến trung tâm phố cổ hay các làng nghề truyền thống Hội An.

Casamia Balanca Hội An có diện tích cây xanh, mặt nước chiếm đến 80%, mỗi căn biệt thự tại đây đều có bến du thuyền tại gia.

Lãnh đạo Tập đoàn Đạt Phương và các đơn vị phát triển kinh doanh tại sự kiện.

Với quy hoạch khu đô thị khép kín, 2 lớp hành lang bảo vệ an toàn, đầy đủ tiện ích như công viên trung tâm, sân thể thao, trung tâm thương mại, trường mầm non, khách sạn… dự án không chỉ là môi trường sống lý tưởng mà còn đáp ứng đầy đủ các yếu tố để khai thác kinh doanh, vận hành cho thuê tạo dòng tiền bền vững.

Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đạt Phương chia sẻ: “Là sản phẩm thứ ba tại vùng đất phố Hội, Casamia Balanca Hội An mang trọng trách kế thừa thành công từ hai dự án trước, đồng thời phải bảo tồn, tôn vinh bản sắc cảnh quan thiên nhiên, nét đẹp kiến trúc Hội An ở giữa 2 di sản thế giới song hành cùng nhịp sống hiện đại. Nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến mới tại Hội An – nơi thanh bình nhưng không tẻ nhạt, nơi sôi động nhưng không xô bồ”.

Ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đạt Phương phát biểu tại sự kiện.

Tại sự kiện, Đạt Phương đã trao chứng nhận Đơn vị phát triển kinh doanh cho BHS Property, khẳng định vai trò dẫn dắt chiến lược phân phối dự án. Đại diện BHS đã có bài phát biểu nhấn mạnh tiềm năng thị trường và cam kết đồng hành cùng chủ đầu tư đưa Casamia Balanca Hội An chinh phục khách hàng từ Bắc đến Nam.

Ông Nguyễn Thọ Tuyển - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bất động sản BHS đánh giá, Casamia Balanca Hội An không chỉ là nơi đáng sống, mà còn là nơi để “tiền sống” - nơi tài sản mang giá trị bền vững và có tiềm năng tăng giá theo thời gian. Một dự án hiếm hoi sở hữu yếu tố bền vững từ vị trí, cảnh quan, hệ sinh thái, uy tín chủ đầu tư và pháp lý.

Trong buổi lễ, đại diện chủ đầu tư và đơn vị phát triển kinh doanh đã trao chứng nhận cho 20 đơn vị phân phối chính thức dự án Casamia Balanca Hội An, thể hiện cam kết đồng hành bền vững trên con đường đưa giá trị thật của dự án đến với khách hàng.

Cũng tại sự kiện, chính sách bán hàng hấp dẫn được công bố bởi đại diện BHS đã tiếp thêm ngọn lửa quyết tâm cho các “đại sứ” kinh doanh đến từ các đại lý uy tín./.